家庭音樂劇「用不完的願望」 引領孩子學習同理心

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原創家庭音樂劇屋頂動物園「用不完的願望」透過大型精緻戲偶與多變的舞台設計，希望帶領親子觀眾探索自我、發現快樂，滿足孩童的異想世界。（AM創意劇場提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年2月10日

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）結合奇幻冒險故事的原創家庭音樂劇屋頂動物園「用不完的願望」，將在新北與高雄登場，透過冒險劇情引領孩子與劇中小動物一同成長，一起學習同理心與分享。

安徒生和莫札特的創意劇場（簡稱AM創意）今天發布新聞稿表示，屋頂動物園「用不完的願望」希望帶領親子觀眾探索自我，發現快樂，滿足孩童的異想世界。

AM創意表示，屋頂動物園「用不完的願望」裡頭的小動物們都擁有與孩子一般的煩惱，包括獅子怕黑、小熊缺乏自信、小豬任性等，透過奇幻劇情，讓孩子跟著劇情找尋解決問題的方法。

屋頂動物園「用不完的願望」故事講述受眾人寵愛的小豬飛飛生日快到了，屋頂動物園好朋友們紛紛想著要怎麼替飛飛辦一場「世上最棒的生日派對」，結果湯米送給飛飛的神祕種子竟然開出「許願花」，於是飛飛開心地許下願望，但因任性許下天馬行空的願望導致屋頂動物園世界大亂。

現場透過大型精緻戲偶與細緻燈光特效，滿足孩子對於冒險世界的想像；同時搭配多首琅琅上口的樂曲，多變的舞台變換，展現表演藝術的現場活力。

屋頂動物園「用不完的願望」2月19日到20日在新北市藝文中心演藝廳，3月5日到6日在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。（編輯：張芷瑄）1110210