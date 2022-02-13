梅石營區特約茶室成展場 粉紅牆面有玄機

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馬祖國際藝術島建築計畫「戰地轉身．轉譯再生」策展人之一、成大設計中心執行長龔柏閔分享梅石營區軍官特約茶室遺留至今的粉色牆面，其實是因應當時特殊環境所產生。中央社記者陳正杰攝 111年2月13日

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（中央社記者王寶兒連江縣13日電）電影「軍中樂園」描寫身處金門特約茶室而身陷慾海的男女之情，馬祖同為軍事重地，梅石營區的特約茶室也曾為軍人所熱愛，透過建築設計，昔日歡場搖身一變，現在成為開闊的展覽場域。

梅石營區的軍官特約茶室位於馬祖南竿，透過國立成功大學投入改造，在馬祖國際藝術島期間成為展場。原有建築歷經歲月洗禮，屋頂早已毀損而不堪使用，幾面牆上卻仍能看見亮麗粉紅色油漆的痕跡，且顏色仍完好鮮豔，暗藏歷史痕跡。

馬祖國際藝術島建築計畫「戰地轉身．轉譯再生」策展人之一、成大設計中心執行長龔柏閔昨天向中央社記者表示，過去特約茶室常常會將小房間內的牆面塗抹成粉紅色，凸顯氣氛，在改造梅石營區的軍官特約茶室過程中，建築師沒再填補原有的粉色外，並保留小房間的窗型、門框，讓大家觀看的時候有更多想像。

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經過建築設計介入，原先神祕而隱晦的軍官特約茶室空間，則成為展覽場域，還增添2樓，採光大氣明亮。室內共展出13組建築提案，透過不同的知名建築團隊，將遍布馬祖的海防據點轉譯為現代居民也能使用的空間，例如圖書館、美術館、公園等，一如特約茶室也能轉身再進化。

軍人有階級之分，特約茶室也有區分為軍官、士兵專屬的特約茶室。龔柏閔表示，就建築而言，以前的軍官特約茶室是套房，每間房都擁有盥洗設備，士兵特約茶室就是雅房，隔間較為擁擠，梅石營區的士兵特約茶室如今經其他建築團隊改造後，則將成為背包客棧。（編輯：張雅淨）1110213