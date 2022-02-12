首屆馬祖國際藝術島開幕 共釀10年願景

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第一屆馬祖國際藝術島活動12日正式開幕，由連江縣縣長劉增應（前左7）、中華文化總會副會長鄭麗君（前左6）及策展團隊等人共同揭開序幕。中央社記者陳正杰攝 111年2月12日

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（中央社記者王寶兒連江縣12日電）首屆馬祖國際藝術島今天在馬祖民俗文物館開幕，連江縣長劉增應和文總副會長鄭麗君透過策展主題「島嶼釀」，邀請民眾渡海訪馬祖，感受經歲月釀造許久的馬祖新面容。

劉增應致詞時表示，馬祖國際藝術島是連江縣未來10年的願景規劃之一，要讓馬祖「華麗轉身」。

劉增應說，首屆主題「島嶼釀」，將帶著馬祖積累許久的在地特色及近年縣政文化治理的成果，結合藝術創作，另包含將軍事空間轉譯、打造公共空間、結合在地創生體驗、獨特飲食風格等元素，讓大家重新感受馬祖四鄉五島的新風貌。

馬祖國際藝術島由連江縣政府及文化總會共同主辦。今天開幕典禮上，包含文化部政務次長蕭宗煌、交通部觀光局副局長林信任、立委吳思瑤、陳雪生、陳玉珍、中央通訊社社長張瑞昌等人也共襄盛舉，見證馬祖未來10年願景的第一步。

首屆馬祖國際藝術島12日在馬祖民俗文物館舉行開幕式，會中邀請連江縣少年兒童合唱團獻唱，以閩東語歌聲為活動揭開序幕。中央社記者陳正杰攝 111年2月12日

連江縣少年合唱團在典禮上也帶來閩東語童謠「月光光」，相傳這是福州地區第一首記錄下來的歌謠，學童們除了演唱，不時隨旋律舉起雙手舞動，最後更以閩東語齊聲喊「謝謝」。

鄭麗君表示，透過首屆馬祖國際藝術島，讓眾人看到既傳統又創新、既在地又國際的馬祖新面貌。馬祖具有豐富的文化內涵，有和南島文化連結的史前文化、有自然生態跟漁村聚落形成的海洋文化，也有閩東文化、「擺暝」等傳統祭典，只要來過馬祖就會愛上馬祖。

鄭麗君期待，馬祖國際藝術島未來能持續廣邀各界參與共創，在戰地遺址上開出藝術自由的花朵，讓馬祖成為最自由奔放的藝術之島，「開罈香百里，洗甕醉千家，這罈美酒已經開罈，希望大家來實地領略。」

馬祖國際藝術島將有8個計畫、39件作品、3個空間策展、41個藝術團隊與在地共同創作，即日起至4月10日在馬祖四鄉五島展開系列活動。（編輯：張芷瑄）1110212

影片來源：馬祖國際藝術島

第一屆馬祖國際藝術島12日正式開幕，連江縣長劉增應在開幕式中致詞表示，馬祖國際藝術島是連江縣未來10年的願景規劃之一，要讓馬祖「華麗轉身」。中央社記者陳正杰攝 111年2月12日