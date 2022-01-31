行銷馬祖國際藝術島 蔡總統展廚藝秀老酒滷肉飯

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（中央社記者郭建伸台北31日電）2022馬祖國際藝術島2月12日開展，總統蔡英文為藝術展執行特別企劃，以馬祖在地的紅糟與老酒發想創意料理，製作紅糟土魠魚和老酒滷肉飯，為馬祖國際藝術島大力行銷。

蔡總統日前現身台北市萬華的「家香味」餐廳，為文化總會「馬祖國際藝術島」的特別企劃親自下廚，以馬祖在地的紅糟和老酒入菜。

蔡總統的創意料理是以紅糟醃製土魠魚肉塊，除可降低魚腥味還增添甜美和解膩滋味，而選用馬祖微酸的老酒則可減去豬肉油膩，烹調出清爽香味濃郁的「老酒滷肉飯」。

蔡總統2019年曾赴家香味餐廳，品嚐傳承30年的滷肉飯、土魠魚羹，此次重回餐廳不僅擔任廚師，也為「馬祖國際藝術島」行銷。

蔡總統料理的馬祖風味美食，料理菜單皆由家香味第2代老闆米蘭達精心準備。蔡總統造訪過程中，米蘭達的愛貓「元寶」特地現身，蔡總統也致贈元寶「虎年小紅包」。

中華文化總會與連江縣政府共同舉辦的「2022馬祖國際藝術島」，訂2月12日至4月10日展出，由41組藝術團隊與在地共創，在馬祖四鄉五島展出39件作品及3個空間，將馬祖久經時光醞釀的深厚底蘊讓世人看見，總統邀請民眾一起到馬祖登島欣賞，體驗馬祖文化的美好。（編輯：林克倫）1110131