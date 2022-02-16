愛無界限藝術作品展 18日中正紀念堂登場

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「集聚不一樣 成就大力量—愛無界限藝術作品展」18日起在中正紀念堂4展廳登場，邀請特殊族群及地方人文攝影創作者以多元媒材創作，盼藉平面、立體視覺藝術作品傳達他們的創意與藝術才華。圖為參展人董隆斌繪畫作品「花伴」。（中正紀念堂提供）中央社記者王寶兒傳真 111年2月16日

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（中央社記者王寶兒台北16日電）匯聚攝影、陶土創作、繪畫等媒材，「集聚不一樣 成就大力量—愛無界限藝術作品展」廣邀攝影創作者及身心弱勢族群動手創作，成果在18日起將於國立中正紀念堂管理處展出。

中正紀念堂今天發布新聞稿表示，「集聚不一樣 成就大力量—愛無界限藝術作品展」主辦方象鼻子親職教育協會，持續以「愛無界限」為主題辦展，至今已4屆。今年希望透過平面、立體視覺藝術作品傳達參展人的創意。

象鼻子親職教育協會每年結合藝術教育辦理多場親子活動，「愛無界限」展覽至今累積數百名特殊族群創作者的能量，今年展覽也有92人參與。

象鼻子親職教育協會表示，世界本來就應該沒有界限，藝術更是自由遼闊，特殊族群朋友們創作的作品，都是以樸素的心靈分享生命的點點滴滴。

「集聚不一樣 成就大力量—愛無界限藝術作品展」將於2月18日至3月6日在國立中正紀念堂管理處4展廳展出。（編輯：張芷瑄）1110216