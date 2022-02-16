成美公堂獲古蹟管理維護獎 成彰化首例獲獎古蹟

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彰化成美文化園的百年古厝「成美公堂」榮獲文化部古蹟管理維護獎，也是彰化首例獲獎古蹟，文化部23日將在台中市衡道堂舉行頒獎典禮。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年2月16日

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（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰化成美文化園的百年古厝成美公堂，獲得文化部古蹟管理維護獎，也是彰化首例獲獎古蹟，頂新和德文教基金會創辦人魏應充今天表示，期盼民眾來參觀時發現傳統建築之美。

根據國家文化資產網資料，1885年興建的成美公堂，為頂新集團魏家兄弟祖厝，成美公堂為傳統閩式二進二院埕三合院，左右護龍外各有1隴外護龍，而護龍與護龍間設有院門；第1進合院正身左右各以過水廊與左右護龍相接，左側為「重禮門」、右側為「重義門」，第2進正身後方有1座土地公廟。

成美公堂在921大地震後因年久失修損壞嚴重，不堪使用，魏家兄弟2004年發起成美公堂修復工作，2012年10月竣工，2013年起連結周圍景觀庭院與接待大廳規劃為成美文化園對外開放。

頂新和德文教基金會發布新聞稿指出，文化部舉辦古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑，去年以「維古創生」為題，有33處文化資產參與評鑑，有8處獲選優良案例獎，成美公堂為名單內少數獲獎的私有文化資產，也是彰化縣首例獲獎古蹟，文化部2月23日將在台中市衡道堂舉行頒獎典禮，展出成美公堂等8處得獎古蹟的經營成果。

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魏應充接受媒體聯訪時說，他從小就在成美公堂長大，對公堂有深厚感情，而他們4兄弟曾前往日本奈良參觀唐招提寺，發現建築即使有1200多年歷史，仍維護良好，因此決定整修成美公堂，希望讓台灣下一代看到具代表性建築。

魏應充指出，成美公堂獲獎，他們除了要感謝文化部肯定外，也希望來到園區參觀民眾能了解祖先智慧，發現並保存傳統建築之美。（編輯：陳仁華）1110216