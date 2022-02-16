優人神鼓回歸老泉山 新作尋回人神合一

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）優人神鼓重新回歸老泉山，以山為場景推出新作「諸神之鄉」，排練場將化身小村莊，藉由巫與儀式的力量帶領火神、水神、風雷電神與鳥神等展開諸神跟人的對話，為觀眾尋回人神合一的境界，來一趟最真實的沉浸式劇場。

優人神鼓藝術總監黃誌群今天在記者會上表示，遠古的「巫」就是藝術的發源，當祂在「巫」的狀態之下，必須先有動作，那就是舞蹈的起源，當祂吟唱，也許擊石作為配器，那就是音樂的起源。這些歌、舞蹈等都有「意義」，也就成了藝術的「功能」。

對黃誌群而言，儀式則是一個閾門，人神合一的過程需要經過一個閾門，一種儀式，藝術的源頭「巫」，正是這個閾門的引領者。新作「諸神之鄉」便將以此為精神，展現儀式的力量，也讓優人質樸的能量回歸大地，為大地與人類祈福。

導演劉若瑀說，沉浸式劇場是當代展演模式的潮流之一，「我的老師果托夫斯基（Jerzy Grotowski）所有創作幾乎都是這個形式，觀眾不是被動接受，而是主動參與。」劉若瑀設想老泉山上是一個培養「巫覡」的特殊村子，藉由沉浸式劇場呈現，帶領觀眾在村中移動式地穿梭流動於林蔭間，近距離體驗不同視角劇情發展。

黃誌群說，「諸神之鄉」希望凸顯「巫」這個角色的精神，「雖然這是一個非常遠古的角色，但這個禮天敬地的角色，如何讓自然與人之間、人跟神之間的合一狀態，至今仍是我們當代最重要的課題。」

這次演出故事從上山開始，觀眾彷彿賓客分成4隊遊走感受各個場景，最後一起參與一場特殊的婚禮。優人神鼓這次將與撒奇萊雅族羅法斯祭團共同演出，一起透過擊鼓、古歌謠、鐘磐銅鑼，帶領觀眾與巫者以鼓樂呼應山鳴，一同經歷村莊內發生的衝突與喜悅。

優人神鼓「諸神之鄉」將於4月23日到4月24日演出6場，地點在優人神鼓老泉山山上劇場。（編輯：張芷瑄）1110216

國內表演藝術團體優人神鼓16日上午舉行啟售記者會，睽違2年再度推出年度新作「諸神之鄉」。中央社記者趙世勳攝 111年2月16日

國內表演藝術團體優人神鼓16日上午舉行年度新作「諸神之鄉」啟售記者會，藝術總監黃誌群（前右5）與全體團員合影。中央社記者趙世勳攝 111年2月16日

國內表演藝術團體優人神鼓16日上午舉行年度新作「諸神之鄉」啟售記者會，藝術總監黃誌群（左）與導演劉若瑀（右）合影。中央社記者趙世勳攝 111年2月16日