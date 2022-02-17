北藝試營運票房已賣出5成 「參觀回路」擬7/1開放

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台北表演藝術中心將在3月11日開始試營運，而廣受矚目的「公共參觀回路」試營運期間暫不開放，預計7月1日再對外開放。（台北表演藝術中心提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年2月17日

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北表演藝術中心將在3月11日開始試營運，北藝表示，試營運期間58場演出預計服務4萬名觀眾，票房已售出5成，而廣受矚目的「公共參觀回路」預計在7月1日對外開放。

台北市副市長蔡炳坤日前接受媒體聯訪表示，「十年磨一劍」的台北表演藝術中心終於要在3月11日開始試營運，由15組團隊推出46場售票演出及12場免費演出，且票價6折優待，就是要在7月份正式開幕前，讓民眾一起來協助北藝做好準備。

蔡炳坤指出，就算不看表演，也可以來探訪北藝的「公共參觀回路」（Pubilc Loop），進入建築物內部，穿梭在3個場館之間，可以看到後台、舞台上方，甚至與演出者擦肩而過，深度了解表演藝術內涵。

北藝由3大場館組成，分別為1500席的大劇院、800席的球劇場跟500席的藍盒子。北藝說明，試營運期將從球劇場開始單館測試，4月初進行雙館測試，4月底開始3館同時測試，5月中測試完後閉館進行優化，7月1日起開放參觀回路。

北藝指出，試營運期間預計服務4萬名觀眾，其中2000張門票提供「我是士林人」活動使用，21日中午12時起開放設籍士林區的民眾上網登記索票，且試營運期間還跟周圍商圈合作，看完演出可領消費折價券。

北藝表示，試營運期除了測試燈光、吊桿、排隊動線等外，另一亮點是委託知名設計師聶永真操刀的指標系統，以圖像取代文字，盡可能簡潔俐落地傳遞訊息，打破國界藩籬，對於使用者而言也會是一個有趣的探索體驗。

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北藝舉例，傳統廁所指標會以褲子與裙子、菸斗與高跟鞋、藍色與粉紅色等圖示代替男廁與女廁，但看似自然的設計實際上是不斷地在無形中加深性別刻板印象，因此北藝的廁所指標會朝向無性別設計，但已預期會經歷一些挑戰與適應期。

北藝表示，試營運期間46場售票演出的門票定價落在新台幣400元至2800元之間，售價將再打6折，目前票房已售出大約5成，還有如瘋戲樂工作室的「當金蓮成熟時」、刺點創作工坊的「誰偷走了我的字？」、躍演的「麗晶卡拉ok的最後一夜」等精彩表演熱烈販售中。（編輯：卞金峰）1110217