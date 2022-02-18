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衛武營愛虎的家落成 滅火器主唱楊大正帶妻看房

2022/2/18 16:42（2/18 16:51 更新）
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紙風車劇團創立30週年，今年參與2022台灣燈會，規劃「衛武營愛虎親子創意特區」，19日起將推出「愛虎的家」，滅火器樂團主唱楊大正（右）18日帶著妻子山東（左）前往看房。（紙風車劇團提供）中央社 111年2月18日
紙風車劇團創立30週年，今年參與2022台灣燈會，規劃「衛武營愛虎親子創意特區」，19日起將推出「愛虎的家」，滅火器樂團主唱楊大正（右）18日帶著妻子山東（左）前往看房。（紙風車劇團提供）中央社 111年2月18日
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（中央社台北18日電）紙風車劇團今年創立30週年，參與高雄台灣燈會規劃「衛武營愛虎親子創意特區」，19日起推出「愛虎的家」。今天滅火器主唱楊大正帶妻子山東看房，驚呼愛虎新房好大，歡迎大家來拍照打卡。

紙風車劇團今天發布新聞稿表示，搬回故鄉高雄一年多的滅火器主唱楊大正，今天帶著妻子山東到三多一路的衛武營文教特區看「愛虎的家」，楊大正夫妻檔參觀之後說超高公設比，正適合2個寶貝孩子放電。

參觀過程中身兼管家與房仲的「愛虎」，從客廳一路為楊大正跟山東介紹每一廳室的特色，其中全屋採「療癒系自然風」，主要設計概念為「熱情、自然、舒服」。

客廳與飯廳地板與牆面以紅色石頭圖樣代表愛虎一家奔放的熱情，餐桌上擺放的是小籠包、魯肉飯，冰箱裡也都是台灣水果。愛虎看到楊大正立刻拿出點心招待，目光緊盯著楊大正要他一口吞下，楊大正直說：「老虎盯著我，我心裡毛毛的啦！」

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紙風車劇團表示，今年紙風車劇團與風之藝術合作，首度與衛武營國家藝術文化中心、高雄市政府文化局合作參與「2022台灣燈會在高雄」，為孩子推出「衛武營愛虎親子創意特區」，19日起將展出「愛虎的家」，展期到2月28日止，希望帶給大家最舒「虎」難忘的燈節。

衛武營愛虎親子創意特區位於衛武營北側廣場（高雄市鳳山區三多一路），紙風車劇團「武松愛老虎」、「紙風車愛虎遊行」將於2月25日到27日登場。（編輯：張芷瑄）1110218

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