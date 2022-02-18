新故鄉基金會耕耘有成 大埔里揚起「蝴蝶風」

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）新故鄉文教基金會在南投大埔里地區推動蝴蝶生態保育，更進一步以蝴蝶為名成立交響樂團，除國內外演出，還透過音樂社會運動，支持弱勢家庭小孩學習音樂。

新故鄉文教基金會今天在紙教堂發表「夢蝶‧蝶夢—埔里蝴蝶價值的轉譯與運用」、「從不知量力的心出發—埔里Butterfly交響樂團的故事」2本專書，分別由林務局南投林區管理處、文化部支持出版，完整匯聚10多年來公、私部門、非營利組織等跨域合作階段成果。

新故鄉文教基金會透過新聞稿表示，基金會2010年與大埔里有志之士推動「再現埔里蝴蝶王國」行動，接著2018年起打造「埔里蝴蝶森林公園」，在以生態城鎮為主要發展目標及願景下，除蝴蝶生態保育主軸，更著重人與人、人與環境的關係，朝向人與萬物共生共榮。

基金會表示，透過文化部、林務局等公私部門支持，不斷實踐各項創新行動方案，包括蝴蝶步道調查監測並建立大埔里蝴蝶物種資料庫、推廣蜜源食草種植，廣增蝴蝶友善安全棲地、培訓蝴蝶生態解說人員、辦理校園與社區環境教育、研發蝴蝶文創產品、成立交響樂團。

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基金會指出，2013年成立交響樂團，開啟埔里文化新紀元，2016年又推動「蛹之聲音樂培力計畫」，由基金會、樂團與大埔里地區17所學校合作展開音樂社會運動，支持弱勢家庭孩子學習音樂，陪伴超過2000名孩童成長，也改變偏鄉音樂教育養成。

專書呈現由蝴蝶引發的各種效應，也為打造埔里生態城鎮的理想留下印記，基金會後續將專書販售所得作為公益使用，投入蝴蝶保育行動及支持「蛹之聲音樂培力計畫」，專書洽購新故鄉文教基金會。（編輯：郭諭儒）1110218