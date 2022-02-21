台新藝術獎入圍揭曉 表演藝術偏低反映疫情影響

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）第20屆台新藝術獎入圍名單今天公布，共有10組視覺藝術、7組表演藝術。今年被提名並同意參選總件數110組，表演藝術作品只有43組，數字偏低反映受疫情影響甚鉅。

台新銀行文化藝術基金會發布新聞稿表示，入圍的17組展演將於5月底競逐「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」（獎金各100萬元），以及不分類的「年度大獎」（獎金150萬元）3大獎項。

第20屆台新藝術獎入圍名單視覺藝術類包括洪政任、楊順發、吳孟真、林小溪的「土步．土語｜洪政任研究展」，楊登棋「父親的錄影帶_碧兒不談」，黃立慧2021綠島人權藝術季的「月桃B面」，李亦凡2021亞洲藝術雙年展的「不好意思…請問一下這個怎麼打開」。

另外，莊偉慈策展「勒法利計畫」，黃亦晨「最後身影之後」，康雅筑「棉花研究計畫」：「三分之一之外-棉花研究計畫第四章」、「軸梭延承出的---棉花研究計畫番外篇」、「對蹠點：康雅筑個展」，林介文策展2020-2021 Pulima藝術節的「裹山」，廖烜榛、黃奕捷「複本」以及致穎的「總是春光乍現」也都入圍。

表演藝術類包括心心南管樂坊「王心心吟唱─長恨歌」、身體氣象館與人力飛行劇團的「王子．哈姆雷特」以及身體氣象館與窮劇場「母親．李爾王」，賴聲川與表演工作坊的「江／雲．之／間」，李貞葳2021桃園鐵玫瑰藝術節作品「共狂」，三缺一劇團的土地計畫貳部曲「國姓爺之夢」以及人力飛行劇團「感傷旅行（kanshooryokoo）」。

第20屆台新藝術獎9名提名觀察人分別為王柏偉、王寶祥、王聖閎、汪俊彥、吳孟軒、吳思鋒、黃大旺、蔡佩桂、龔卓軍，經過獨立提名，再經複選會議合議選出入圍作品。

今年被提名並同意參選總件數為110件，其中表演藝術因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的停演衝擊，反映在提名數與入圍數相對低於過往，110件提名中包含視覺藝術67組，表演藝術43組；入圍則視覺藝術10組，表演藝術7組。

今年10組視覺入圍作品風格迥異，巧妙地運用各類媒材，靈活設置展陳空間及場域調度，關注議題多元，包含楊登棋的「父親的錄影帶_碧兒不談」探討親族中對酷兒議題的迴避與和解等。

這屆也看到多部歷經長時間考察與田調，探索地方場域與大環境轉化的互動關係之作，包括康雅筑的「棉花研究計畫」、林介文的「裹山」等等。

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表演藝術入圍以戲劇類居多，其中資深編導新創作品再次入圍，包含賴聲川導演以經典作品「暗戀桃花源」架構出重省冷戰敘事視野之作「江／雲．之／間」；導演王墨林分別與鄭尹真、楊奇殷以「獨角戲」反身翻掘莎翁劇作，「母親．李爾王」及「王子．哈姆雷特」以演員身體與當代的生命政治辯證雙雙入圍。

唯一舞蹈作品「共狂」由編舞家李貞葳與美國音樂家Dutch E首次合作，舞蹈結合現場鼓樂演出，以穿透性的聲響解放與鬆綁疫情下的身體與精神狀態。（編輯：管中維）1110221