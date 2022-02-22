優席夫生命樹躍然悠遊卡上 收入相挺「美」語傳承

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）原住民藝術家優席夫的畫作「生命樹」化身限量悠遊卡，每張提撥販售所得50元支持原住民族語學校，讓阿美族孩子得以在全母語環境中自我認同、文化傳承。

悠遊卡公司與旅英阿美族藝術家優席夫Yosifu攜手，將其畫作「生命樹」化為限量悠遊卡，每張售價新台幣150元，悠遊卡公司並提撥每張50元的販售所得，以及卡片自今年2月17日至2023年2月16日止之小額消費金額的0.3%，給「南島魯瑪社」做為推動原住民語學校「Pinanaman全美語河邊教室」之用。

優席夫曾為紐約地鐵、桃園機場、普悠瑪列車等設計作品，而出身阿美族的優席夫，此次以「生命樹」作為卡面主題，正是以台灣為根基，勾勒出在南太平洋上開枝散葉的族群，致敬祖先們的勇敢偉大的冒險精神。

「Pinanaman全美語河邊教室」由馬躍．比吼創辦，他出身於花蓮縣玉里鎮之羅部落的阿美族，希望讓3到6歲的阿美族孩子可以在全母語的環境中生活，學習自己的文化，建立自我認同、精準理解自己是誰。

馬躍．比吼致詞時表示，優席夫有幅作品叫「Can't Speak說不出」，族語沒有文字，一旦說母語的人少了，文化與先祖智慧、乃至族人尊嚴就逐漸凋零，此次盼邀請大眾，用行動相挺「美」語傳承。

悠遊卡公司總經理邱昱凱表示，悠遊卡發行20年，已賣出超過1億張卡片，去年光是造型悠遊卡就創造超過7億元的業績，而這次推出「生命樹悠遊卡」，是將悠遊卡公司的粉絲、忠實用戶等形成的鎂光燈，聚焦到原住民議題上，表達對這片土地的熱愛。

「優席夫生命樹」悠遊卡，限量5000張，自今日起陸續在PChome 24h購物及7-ELEVEN上架開賣。（編輯：張銘坤）1110222