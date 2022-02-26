高雄燈會紙風車「武松愛老虎」加演 愛虎陪遊行

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）台灣燈會在高雄，壓軸紙風車劇團「武松愛老虎」將在連假期間加演到2月28日，演完後愛虎們將會聚集一起在衛武營廣場遊行，陪伴一家大小度過難忘假期。

紙風車發布新聞稿表示，這次台灣燈會在衛武營北側廣場推出「愛虎親子藝術特區」，是由紙風車攜手風之藝術以虎年發想創作「愛虎」，展示大型愛虎等藝術裝置並搭配虎偶演出。開展以來，每天都吸引到衛武營指定要找愛虎的民眾，延續了燈會的熱鬧喜慶感。

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上週「愛虎的家」開放參觀，公開愛虎的生活起居，沉浸式體驗讓小朋友樂不思蜀，拚命打卡。晚上看完「武松愛老虎」還有愛虎們萌翻上陣，一整排愛虎列隊緩緩踏步前進跟民眾相見歡。

高雄市長陳其邁表示，紙風車劇團「武松愛老虎」深受歡迎，為了讓大家在228連假都能開心滿載而歸，特別加碼2月28日的下午2時及4時2場，歡迎民眾把握時間自主分流，在愛虎陪伴下一同欣賞紙風車精彩演出。「愛虎親子藝術特區」位於衛武營北側廣場（高雄市鳳山區三多一路與建軍路口），今天起到2月28日，帶給民眾滿滿的愛虎。（編輯：陳政偉）1110226