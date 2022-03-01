李道明獲TIDF傑出貢獻獎 多面向豐富台灣紀錄片

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）台灣國際紀錄片影展（TIDF）今天揭曉第13屆傑出貢獻獎得主，頒發給長期投入紀錄片製作、研究與教育的資深導演李道明，不論作為創作者或教育者豐富了台灣紀錄片的多元性，也培育產業新血。

TIDF今天發布新聞稿表示，李道明為本屆傑出貢獻獎得主，影展評審委員指出：「李道明對台灣紀錄片的貢獻，可以說是多面向的。他既是坐而言的論述者兼教育者，也是起而行的創作者。」

李道明1953年出生於新竹，大學期間曾任電影雜誌「影響」主編，後來至美國費城天普大學攻讀廣播電視電影藝術碩士，成為台灣首位赴美專攻紀錄片的學者和創作者。

他自1980年代開始從事影像製作，導演紀錄片、劇情片、動畫片、教育資訊影片及電視節目，並成立「多面向工作室」，帶領團隊大量拍攝紀錄作品，題材包括台灣歷史與社會、環境保護，及原住民生活和文化等，為解嚴前後的台灣土地留下重要見證。

其中記錄泰緬邊界難民營處境的「殺戮戰場的邊緣1986年」，與關照環保議題的「人民的聲音（環保篇）」，也讓李道明分別於1986年、1991年獲得金馬獎最佳紀錄片與金馬獎最佳紀實報導片。

TIDF指出，李道明也是台灣最早接觸原住民題材的創作者，自1988年與胡台麗合作「矮人祭之歌」以來，陸續攝製「蘭嶼觀點」、「末代頭目」、「路，TSUENU」等系列作品，對原住民文化習俗的呈現及觀點傳遞起了重要作用。2013年，李道明也將20年來拍攝所有關於原住民族的素材，全部捐贈給原住民族電視台，妥善保存珍貴的部落影像。

製作以外，李道明對於紀錄片的推廣及教學卓然有成。1985年，他與數位年輕評審決定讓金馬獎紀錄片入圍名單從缺，引發「什麼是紀錄片」的激烈論戰，紀錄片議題自此開始廣泛地被討論，能見度亦隨之提升。

此外，李道明先後任教於中國文化大學、清華大學、台灣藝術大學、台南藝術大學、台北藝術大學、香港浸會大學等，近40年的教學生涯，培育許多影視產業新血，更透過教學和論文發表，不斷論述紀錄片的定義，同時橋接國際紀錄片作品和觀念進入台灣。

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得知獲獎後，李道明謙稱自己十分幸運，能見證紀錄片製作與研究在台灣生根茁壯，「人生能專注於一件自己有興趣的工作，並且做出略有一些成績來，堪稱是件值得安慰與歡欣的事」。

李道明更向過去一起製作或學習紀錄片，至今仍創作不懈的曾文珍、許明淳、沈如雲、萬蓓琪、王盈舜、郭珍弟、蕭菊貞、鄭治明等紀錄片創作者致意：「台灣紀錄片的未來是屬於你們的！期望你們繼續持續不懈地創作紀錄片，讓大家透過你們的作品更加認識台灣過去的歷史、思索台灣現實的各種議題。」（編輯：陳仁華）1110301