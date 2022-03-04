北藝中心3月試營運 英國金融時報跨頁專版介紹

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）耗時10年，台北表演藝術中心將於3月11日起至5月15日展開試營運，英國金融時報也以「歡迎來到未來藝術空間」為題，為北藝中心做跨頁專版報導，也讓北藝中心開幕受到各界矚目。

北藝中心今天發布新聞稿表示，金融時報以大標題「歡迎來到未來藝術空間」定位北藝中心做了長文介紹，北藝中心由2名建築師、也是普立茲克建築獎得主雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）與大衛．希艾萊特（David Gianotten）設計。大衛．希艾萊特表示，「草圖上畫有立方體、三角形和球體。在過去13年間，我們所做的一切就是保留那個原始構想，並專注實現。」

大衛．希艾萊特表示，在台北，文化不僅存在舞台上，也存在城市中，「我們必須設計出獨特的建築物，讓人們能夠真正地使用和學習」。

在設計北藝中心建築本體時，雷姆．庫哈斯與大衛．希艾萊特就以實驗性手法展現出士林夜市商圈中，知名鴛鴦麻辣鍋「一鍋三味」的象徵，3個劇場舞台區「大劇院」、「球劇場」、「藍盒子」等集中於中央玻璃立方體基地，外推的銀球、梯形與矩形量體為浮空觀眾席。

此外，大劇院與藍盒子號稱「劇場界的變形金剛」，可以打通成為一座超級大劇院。

大衛．希艾萊特表示，這座表演藝術中心已經有很多外號，「球劇場」外號叫做「那顆蛋」，北藝中心也被暱稱為「皮蛋豆腐」。

金融時報指出，台北表演藝術中心由台北市政府斥資近新台幣67億元興建，未來北藝中心希望每年舉辦600場活動和演出，預期吸引60萬名觀眾。

北藝中心執行長王孟超說，期待看到「人們進進出出，即便不看戲也無妨。」北藝中心就像每個台灣人的「氣質好厝邊」，走入劇場就像拜訪鄰居一樣輕鬆愜意。

王孟超表示，在北藝中心，觀眾與表演之間仍然能保有非常親密的互動，「北藝中心是一個21世紀的建築，這些空間可以容納各種不同規模的戲劇，也將會有前所未有的新嘗試。」（編輯：張芷瑄）1110304