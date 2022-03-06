音樂劇「釧兒」旗艦版 曾慧誠剃光頭跳舞演廟公

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台灣原創音樂劇「釧兒」旗艦劇場版11日至13日將在台北國家戲劇院演出，導演曾慧誠也重拾演員身分，搬演廟公剃光頭跳舞說台語，展現演出能量。（躍演劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月6日

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）以歌仔戲為背景說一個超越生死的愛情故事，台灣原創音樂劇「釧兒」旗艦劇場版進入彩排階段。導演曾慧誠這次重拾演員身分，搬演廟公剃光頭跳舞說台語，已成「釧兒」一大亮點。

曾慧誠接受中央社記者專訪時表示，演員很像運動員，必須要有很敏銳的肢體協調度跟角色連結，「我第一次在台上講台語還要跳舞演出，的確是一大挑戰」。

曾慧誠畢業自輔大音樂系，後赴美攻讀紐約大學音樂藝術表演，主修音樂劇，在美期間參與多部音樂劇演出；返台後創立躍演劇團並擔任藝術總監，擅以西方音樂劇的表演形式結合東方表演藝術的精髓，目前已是台灣音樂劇中生代代表性導演之一。

當導演之前的曾慧誠很喜歡上台，「當初因為喜歡演戲，才會到美國學音樂劇」。曾慧誠後來發現當導演，自己的創意在台上可以完整被實踐，也可以跟不同藝術家合作，得到很多滿足，「我也看到很多年輕表演者都非常有天分，自然而然就退居幕後」。

因為演員時間無法配合，曾慧誠意外重拾演員身分，曾慧誠說團隊也認為廟公這個角色台詞不多，他可以勝任，於是剃髮作廟公，沒想到現在的身體是另一個狀態，一開始練舞手腳不協調，忘記下一拍要左轉還是右轉，等於重新學習。

曾慧誠說，導演的訓練是關於角色詮釋，是跟台上呈現的頭腦運作，但演員就像是運動員，身體協調度非常重要，「謝謝所有演出夥伴，他們不離不棄協助支持，怕我扭到腰、傷到手，這是另一種收穫」。

父母親在家說台語，但曾慧誠台語「不輪轉」，這次第一次要用台語演出，「我很會聽，很少說，但『釧兒』的台詞又有很道地的台語，過程中我一直吃不到那個語韻，排練到後來講對了，那個『氣口』出來了，我超開心。」

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曾慧誠說，導演工作必須跟台上角色保持客觀距離，但這次粉墨登場，曾慧誠得一直洗腦提醒自己這次是演員。即將演出，曾慧誠已經準備好了，「我內心有很深的感動，『釧兒』從發想到現在已經超過10年，而台上演出有我的痕跡，我已經跟這群夥伴一起活在『釧兒』的世界。」

「釧兒」音樂劇由曾慧誠執導，澎恰恰原創故事，金曲獎得主李哲藝擔任音樂總監，在西方音樂劇架構中，創造充滿台灣味的音樂劇；過去陸續在高雄衛武營及台中歌劇院等地巡演，迴響熱烈，3月11日到13日首度在台北國家戲劇院演出。（編輯：陳仁華）1110306