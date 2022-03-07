保存建物特色 縣定古蹟鹿港金門舘全面修復

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（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）彰化縣定古蹟鹿港金門舘損壞，修復工程今天開工，包括屋頂、地坪、木作結構修復、蟲蟻防治、消防等，總經費新台幣2000萬元；鹿港金門舘社會性功能包含祭祀、同鄉會、住宅。

彰化縣縣定古蹟「鹿港金門舘」受自然災害及生物因素逐漸損壞，文化部文化資產局、彰化縣政府辦理修復工程，今天舉行開工典禮，彰化縣長王惠美出席致詞說，全國3座金門舘分別位於台北萬華、台南安平、彰化鹿港，此處建築形式非常具歷史特殊性及稀少性，極富歷史文化價值，縣府民國89年指定為縣定古蹟。

王惠美說，縣府向文化部爭取修復工程，包括屋頂、地坪、木作結構、蟲蟻防治、消防等項目，工期預計365日曆天，明年3月完工，相信透過整體修復，將金門舘建物特色保存下來，吸引更多遊客來鹿港觀光。

王惠美表示，過去她擔任立法委員、縣議員期間就極力爭取修復鹿港金門舘，縣府94年完成調查研究，接著107年完成規劃設計，110年文資局核定總經費2000萬元，其中包含縣府配合款400萬元，所有權人自籌款100萬元，感謝中央及縣籍立法委員協助爭取補助款。

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鹿港鎮長許志宏表示，鹿港金門舘是鹿港極具代表性的會館，不論是建造技術或當年金門人來鹿港的歷史意義，感謝縣長王惠美與縣府團隊協助修復，相信之後能重現當年輝煌；金門舘主委洪丕炎說，縣長王惠美一直很支持地方事務，感謝所有幫忙修復工程的人。

根據縣府文化局資料，鹿港金門舘建築原為許樂三的宅邸，後來此宅於清嘉慶10年改為浯江舘，整修為「班兵伙舘」使用，同時供奉分香自金門東門內校場觀德堂的蘇府王爺，清末改稱金門舘。（編輯：黃世雅）1110307