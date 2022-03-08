勞動節加母親節 吳念真：看人間條件七別具意義

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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）去年由導演吳念真編導的舞台劇「人間條件七」因為疫情影響，9場取消、4場延期，今年5月再啟北中南巡演。吳念真說，5月正好有勞動節跟母親節，與劇情背景很符合，特別有意義。

綠光劇團今天舉行「人間條件七」記者會，吳念真表示今天正好是婦女節，「我們用這齣戲向台灣女性及鳳飛飛致敬。」

吳念真編導的「人間條件七－我是一片雲」，故事描述1970年代工廠女工養家餬口，奉獻青春卻掩蓋自己夢想的故事，由林美秀、陳竹昇、楊麗音等鍍金實力派演員主演，加上台語金曲歌王謝銘祐跨刀演出獻唱，陣容堅強。

謝銘祐一開口就說自己「帶賽」，「我只演過2齣戲，2齣都碰到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消。」謝銘祐在劇中的角色是暖男工頭，工廠裡除了機器運轉聲，就是「帽子歌后」鳳飛飛的歌曲陪伴女工在生產線上工作。謝銘祐說，他年輕時非常喜歡鳳飛飛，「我有立志要娶到她，但終究沒有實現，現在可以聽她的歌聲演戲，很開心。」

有暖男就有渣男，陳竹昇就是飾演女工阿蘭外遇的丈夫，「鳳飛飛的歌聲伴隨我的童年午休時光，婆婆媽媽都會邊放歌邊聊天，這也是屬於我的年少回憶。」

林美秀飾演的阿蘭充滿內斂，意志堅強，很多時候都是忍著不准自己掉眼淚，在劇中她跟柯一正的角色就像老來伴，有著距離的美感，想到對方時就來看望，但一輩子不要住在一起沒關係。林美秀說，人的一生有這樣的伴很重要，不結婚也沒關係。

柯一正說自己是老班底，他從年輕時就很喜歡吳念真的劇本，「雖然他劇本中的男性常常都是配角。」這個角色就是淡淡地陪伴阿蘭，「吳念真寫出了一種相親相依的感覺，很珍貴。」

吳念真表示，這次有兒子導演吳定謙的協助，整個手法接軌當代，讓這齣舞台劇有了截然不同的視覺效果，歡迎大家來看戲，從這齣戲出發去理解自己父母親長輩的生命歷程。

「人間條件七－我是一片雲」將於5月13日至22日在台北國家戲劇院，6月11日在高雄衛武營歌劇院，6月17日至6月19日在台中國家歌劇院演出。（編輯：張雅淨）1110308