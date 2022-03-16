參觀甘露水 總統：感受不朽生命帶來穿破黑夜的光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北16日電）總統蔡英文日前參觀台灣雕塑家黃土水大理石雕塑作品「甘露水」，她今天透過臉書說，「甘露水」以半眼之姿，看著這塊土地百年來的變化，在持續變動的時代裡，「為我們帶來了一道穿破黑夜的光」。

「甘露水」現於北師美術館「光—台灣文化的啟蒙與自覺」特展中展出，蔡總統日前前往參觀，今天透過臉書發文表示，去年藝文界最重要的大事，就是台灣前輩藝術家黃土水1921年的重要作品「甘露水」，在文化部長李永得、北師美術館的林曼麗教授和許多人共同努力下，終於重見天日。

總統說，這兩年來，北師美術館接連展出黃土水的「少女」胸像和「甘露水」，讓人看見百年前的台灣藝術家是如何以充滿自信的態度，在那個被殖民、帝國主義擠壓而扭曲的時代當中，尋找照亮黑暗的光，做出比起日本、歐洲同時期藝術家都毫不遜色的作品，為打造「藝術上的福爾摩沙時代」而全力以赴。

蔡總統表示，要特別感謝保護「甘露水」40多年的張士文醫師一家人。張醫師在特展開幕致詞時談起對「甘露水」的回憶點滴，也說道：「再會了，我們心中永遠的『甘露水』姊姊」，讓人熱淚盈眶。

總統提到，當年為了保護重要的文化財，他們選擇把「甘露水」秘密的收藏起來，直到自由民主遍灑這塊土地之時，才讓她以最美的姿態，重新回到陽光下。

蔡總統說，聽說幫「甘露水」開箱那天，夕陽灑在終於解脫封印的「姊姊」身上，讓現場所有的參與者都印象深刻。此刻的「甘露水」，以半眼之姿，看著這塊土地百年來的變化，「讓當代的我們，都感受到她不朽的生命，在持續變動的時代裡，為我們帶來了一道穿破黑夜的光。」

黃土水生於1895年，是台灣首位入選日本「帝國美術展覽會」的藝術家，以大理石雕刻的「甘露水」是黃土水於1921年入選帝展的作品，隔年還受邀至東京和平紀念博覽會台灣館展出。

「甘露水」是台灣首座裸體雕像，1958年台灣省臨時省議會播遷台中，「甘露水」隨之搬移，卻被棄置在台中火車站；所幸數天後「甘露水」就被移置車站附近的張外科診所，由張氏家族悉心保管看顧，並在1974年移至家族位於霧峰的工廠封藏。

直到林曼麗率團隊追索，加上總統府和文化部協助，「甘露水」才在去年9月6日於總統蔡英文見證下，正式交付文化部永久典藏。（編輯：謝佳珍）1110316