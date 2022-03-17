小池博征旅繪「客庄浪漫散策」看客庄心風情

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由日本知名插畫家小池博征（右螢幕）繪製的「客庄浪漫散策」，以畫筆記錄來台駐村的所見所聞，17日在台北舉行新書發表會，客委會主委楊長鎮（前右3）、藝人黃子佼（前右2）等人出席。中央社記者邱祖胤攝 111年3月17日

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（中央社記者邱祖胤台北17日電）日本人眼中的客庄，充滿浪漫綺想與濃厚情感，由日本知名插畫家小池博征繪製的「客庄浪漫散策」，以畫筆記錄來台駐村的所見所聞，今天舉行新書發表會。

小池博征透過視訊與台灣讀者及現場來賓表達謝意，尤其昨天日本遭遇強震，他的臉書立即湧入許多來自台灣的關切訊息，讓他感動莫名。小池博征說，他永遠難忘台灣人的真誠與熱情，希望透過這本書傳達他的感謝，也希望這本書能成為台灣與日本友誼的見證與驕傲。

小池博征2019年受客委會邀請來台駐村，歷經3年時間創作，留下他對客庄生活體驗的細膩觀察，用文字及插畫傳達他個對客庄美麗風景的讚歎。

客委會主委楊長鎮致詞時表示，為了提升台三線客庄的國際能見度，2019年特別邀請小池博征來台駐村創作。楊長鎮說，日本3、4月是櫻花季，之後4、5月便輪到客庄的桐花季，他一直在思考能否透過藝術活動來促進台日觀光及交流，後來透過日本友人推薦認識了小池博征，於是展開這段長達21天的機緣。

楊長鎮表示，從小池博征的作品中，可以看見客家人從未看見的客家文化及客家精神，如書中描繪的五指山，充滿詩意與情感，天際線猶如人握緊拳頭時浮現5個關節的輪廓。「小池老師畫出這裡的生命力及靈魂，帶我重新回到童年未曾留意的色彩及生命力。」

小池博征為群馬縣人，1988年起從事插畫、書籍，雜誌與廣告創作，也經常與音樂家合作。2011年311地震之後，多次以「東日本」為題舉行展覽，著有「燈塔」、「小貨車」、「感冒了……」、「春天」、「星期三郵局，小兔子的信」等書。

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新書發表會現場，同時也邀請到藝人兼作家黃子佼以及日籍藝人瀨上剛，共同分享閱書心得及對談台三線的浪漫印象。黃子佼提到，他因為看了這本書，特別去找書中人物相關的黑膠唱片，急著與小池博征分享；瀨上剛則說日本也有許多客家人，日語「客家」兩字的發音，跟客語十分貼近，許多食物的料理方式，也跟日本相近。

小池博征在記者會中受到楊長鎮的熱情邀請，同意將在疫情告一段落後，盡快來到台灣，發表更多的畫作以及舉辦畫展。（編輯：屈享平）1110317