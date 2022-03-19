陳澄波作品文件看戰前畫都 嘉義市立美術館開展

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嘉義市立美術館19日起推出「人．間－陳澄波與畫都」特展，是以畫家陳澄波為核心的研究型展覽，現場呈現近百件陳澄波相關作品與檔案文件。（嘉義市政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月19日

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（中央社記者蔡智明嘉義市19日電）嘉義市立美術館「人．間－陳澄波與畫都」展覽今天開幕，是以陳澄波為核心的研究型展覽，彙整展出近百件陳澄波相關作品與檔案文件，展現嘉義戰前藝術史，不容錯過。

嘉義市立美術館館長賴依欣擔任開幕引言指出，美術館開館後，獲陳澄波文化基金會捐贈一批與陳澄波相關的作品；「人．間－陳澄波與畫都」展覽，是嘉美館開館以來首檔以陳澄波為核心的研究型展覽。

此外，嘉義畫都之名源自1938年台灣日日新報以「嘉義乃畫都」為題，報導嘉義藝術家入選首屆「台灣總督府美術展覽會」之人數即占兩成，隨著當時藝術家日後的發展與延續，此一佳話和影響力至今擴散不輟。

賴依欣說，此次展覽由台灣美術史學者蔣伯欣擔任學術研究，重新勾勒畫都的輪廓，聚焦於陳澄波後半生活動的嘉義地區，探討經東京留學、上海執教返回嘉義後的陳澄波，如何在嘉義的人際網絡中重建個人畫業。

賴依欣說，展覽分成三子題，「以文會友」、「現代生活的觀察」與「筆畫與形體」。陳澄波名作「八月城隍祭典」與「展望諸羅城」與目前所保留水彩畫中最早的一件作品「測候所」都在此次展出，不容錯過，展覽即日起至6月26日。

嘉義市長黃敏惠致詞時，推崇陳澄波為嘉義地方、更是台灣美術史上重要藝術家。（編輯：謝雅竹）1110319