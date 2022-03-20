絕版45年 洪建全基金會復刻「陳達和他的歌」

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）1977年洪建全基金會出版唱片「民族樂手－陳達和他的歌」，歌聲連結土地，衝擊當時音樂人；今年已絕版45年的黑膠唱片，洪建全基金會將重新復刻發行，並在數位串流平台上架。

洪建全基金會發布新聞稿表示，1977年洪建全基金會出版這張專輯之後4年，陳達過世，至今離開人世逾40年，本已極為稀少的即興說唱表演藝術創作，大多已流失；慶祝基金會成立50週年，基金會重新復刻經典唱片「陳達和他的歌」發行。

已故民間藝人歌手陳達住在屏東恆春，家徒四壁，孑然一身，抱著月琴到處吟遊，即興彈唱、出口成歌。1978年底美國與台灣斷交的當晚，雲門舞作「薪傳」首演，低迷哀傷的氣氛籠罩現場，表演中陳達「思想起」滄桑歌聲訴盡先民來台的辛酸，讓所有人動容。

這次重新復刻發行，基金會將唱片孤本典藏送至德國黑膠刻片大廠金屬直刻母板（DMM），讓音色更完美精確，封面則邀請曾獲國內外大獎的設計師顏伯駿操刀設計。

洪建全基金會也將陳達的說唱歌詞首次以道地台語文重現，同時呈現中文和英文原意，讓最在地的台灣民謠音樂與國際接軌，不受語言限制。

除此之外，陳達留下的歌唱曲調除了原有的4首五線譜，全部33首都轉譯成簡譜，既符合月琴演奏也讓人容易理解唸歌風采，還原他吟唱時自由與即興的音樂魅力。（編輯：陳仁華）1110320