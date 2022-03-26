張尹芳指揮 「音樂的魔法共遊」展現管樂音色變化

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）由NSO國家交響樂團駐團指揮張尹芳領軍，NSO管樂團員下午齊聚國家音樂廳，在「音樂的魔法共遊」音樂會，演出多首古典名曲、台灣民謠與電影配樂，展現管樂音色的無窮變化。

指揮張尹芳表示，指揮管樂團跟交響樂團差異不大，但對於音色上的想像則需要更寬廣的空間，「希望這場包羅從古典到現代、台灣民謠到東西方電影配樂中，能讓觀眾見識到NSO團員們臥虎藏龍的一面。」

NSO國家交響樂團發布新聞稿表示，NSO國家交響樂團首次以管樂團形式在國家音樂廳登台。音樂會由單簧管首席朱玫玲擔綱管樂團首席，攜手長笛首席安德石、雙簧管首席王怡靜、低音管首席簡凱玉、小號首席宇新樂、法國號副首席劉品均、長號首席李昆穎、低音號首席藤田敬介、定音鼓首席艾庭安、打席首席陳哲輝、低音提琴副首席蘇億容及NSO音樂家們共同演出。

音樂策劃暨NSO法國號助理首席黃任賢表示，在交響樂團中管樂器常常因配合曲目中的呈現，在演奏後通常需要「休息」很長時間才有下一段演出，但如果是管樂團則可以連續吹奏，全面凸顯各項管樂器的特色。

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這場音樂會曲目包括史提芬．班威爾改編的華格納「女武神的飛行」、作曲家葛利格為易卜生詩劇「皮爾金」所寫配樂等等；而巴赫D小調「觸技曲」與「賦格」原始為管風琴寫作，是最耳熟能詳的代表性管風琴作品。由日本作曲家森田一浩改編版本，呈現出近似於管風琴般宏偉氣勢，由定音鼓引入豐富的擊樂特有張力，音效充滿現代感。

其他曲目還包括陳廷銓改編「大黃蜂的飛行」，打擊組各項音色支援，呈現出在管弦樂版本裡少見的特殊效果。壓軸則不忘帶來多首台灣民謠選粹以及多首電影動畫配樂。「音樂的魔法共遊」音樂會將於今天下午2點半演出，地點在台北國家音樂廳，由許逸聖擔任主持。（編輯：郭諭儒）1110326