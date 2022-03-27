嘉市噴水圓環旁第一商業銀行 登錄歷史建築

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（中央社記者蔡智明嘉義市27日電）嘉市中央噴水圓環旁第一商業銀行，為1958年所建RC建築，每逢選舉之夜候選人在此造勢，為市民熟悉建築記憶，17日經審議通過為歷史建築，命名為「台灣第一商業銀行嘉義分行」。

嘉義市文化局今天發布新聞稿表示，位於著名地標中央噴水圓環旁的「台灣第一商業銀行嘉義分行」，具64年歷史，3月17日經嘉義市古蹟歷史建築審議會審議通過為歷史建築。

嘉義市文化局文化資產科長林朝基告訴中央社記者，樸實的洗石子外貌、內部樑柱等建築特色，且每逢選舉之夜，各候選人必在噴水圓環宣傳造勢，此地成了市民熟悉的建築記憶等因素，第一商業銀行因此取得文化資產身分。

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林朝基指出，專家學者認為原址現存建物應為1958年所建的RC建築，歷經多次整修，外觀立面仍完整保留當時原設計的洗石子材質、立面切割及大多數的鐵花窗等元素，其建築內部六根大型圓形立柱、天花線角與角型櫃台，充分反映出時代技術特色。

林朝基說，未來將依據文化資產保存法規定，輔導協助建築所有人擬定管理維護計畫，同時進行相關調查研究，詳實記錄建物與嘉市的發展脈絡。（編輯：黃世雅）1110327