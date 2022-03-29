維也納愛樂成立180年 紀念專輯摸得到的黃金之聲

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維也納愛樂創團180週年，百餘年來持續以「黃金之聲」享譽國際；樂團發行紀念專輯，收錄從1950年代到近期錄音，讓樂迷完整收藏。（牛耳藝術提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月29日

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）180年前的3月28日，維也納愛樂舉行首場音樂會，正式創團，百餘年來持續以「黃金之聲」享譽國際；今年樂團推出套裝紀念專輯，收錄從1950年代到近期錄音，讓樂迷完整收藏。

牛耳藝術發布新聞稿表示，這套精裝特別精選版總共有20張CD，收錄了與樂團重大歷史時刻與事件相關的作品，其中包括貝多芬「第七號交響曲」，這是1842年3月28日創團音樂會上演奏的第一首作品，版本則是1974年庫貝利克指揮的版本。

樂團也收錄由維也納愛樂首演的布拉姆斯「悲劇」序曲，收錄的是1977年貝姆指揮維也納愛樂的版本。維也納愛樂首演的理查．史特勞斯「暴發戶」組曲收錄1966年馬捷爾指揮的版本，都是經典錄音。

維也納愛樂主席丹尼爾．弗羅紹爾（Daniel Froschauer）表示，這個版本由23名獨奏家、24名指揮與27名作曲家合作錄製，48首曲目可以說是樂團之聲的歷史傳承，網羅從古典、浪漫、現代到當代的重要曲目，每個演出版本都是維也納愛樂歷史上的精彩亮點，透過這套錄音，樂迷得以重溫指揮巨擘與傳奇獨奏家們和維也納愛樂的美妙緣分。

維也納愛樂的成員來自於維也納國家歌劇院，演出音樂會時就以「維也納愛樂管弦樂團」稱呼。維也納愛樂常駐團員大約有120名，合作的指揮家無一不是樂壇的重要耆老大師及當紅指揮。1933年起，樂團不設常任指揮，定期演奏會等音樂會由樂團自主決定，所合作的指揮、獨奏家、聲樂家等也都由樂團來遴選，比起其他樂團有著更高度的自主權。

弗羅紹爾表示，從極其細微的音色變化中，可以感受到維也納愛樂因時間推移積累的默契與特質，傳承德奧演奏傳統與默契十足的合奏密度。

這次收錄的夢幻陣容包含貝姆、塞爾、卡拉揚、伯恩斯坦、阿巴多、慕提等指揮大師；獨奏家包括波里尼、布蘭德爾、巴倫波因、慕特、麥斯基等，都是一時之選。（編輯：陳仁華）1110329