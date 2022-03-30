更多編輯台推薦新聞：
2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
布魯斯威利退出影壇 罹患失語症影響認知功能
首頁 / 文化

第6屆法藍瓷想像計畫前進偏鄉 上課也能很好玩

2022/3/30 09:53（3/30 21:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第6屆法藍瓷想像計畫邀請大專院校發揮創意，將藝術、機器人等元素融入國文、數學等課程。圖為跨校團隊Pintwo授課情形。（法藍瓷提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月30日
第6屆法藍瓷想像計畫邀請大專院校發揮創意，將藝術、機器人等元素融入國文、數學等課程。圖為跨校團隊Pintwo授課情形。（法藍瓷提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒30日電）一堂英文課，有機器人相伴左右，是否讓上課更趣味？第6屆法藍瓷想像計畫，邀請大專院校學生發揮創意，將藝術、機器人等元素融入國文、數學等課程，前進偏鄉授課，將課堂變好玩。

法藍瓷想像計畫由台灣文創品牌法藍瓷發起，嘗試以體育、藝術、音樂、機器人等「術科樂趣」，融合國、英、數、社、自的「學科教學」。

今年首度邀請全台大專院校學生激盪創意，最終從156組學生中遴選出12組跨校系、跨領域團隊，贊助各隊最高新台幣20萬元基金，讓團隊設計的「藝起學」課程能在12所全台偏鄉與非山非市國中小陸續實現。

獲選12組團隊中，包含台灣科技大學團隊為台中德化國小孩童構思的課程，他們以mbot機器人結合英語學習課程；數學學科上，也有來自朝陽科技大學視傳系團隊，為苗栗泰興國小設計將泰雅古調新唱、並結合數學學習的專輯製作課程。

12組團隊除有最高20萬元執行基金，也增設優秀團隊選拔獎項，包含藝起學獎、評審團隊獎、學校團隊獎及想像團隊獎。

想像團隊獎由跨校團隊Pintwo獲得，可額外得到6萬元獎金。他們將以部落記憶為主軸，帶領台東霧鹿國小學生運用雷射切割製作出社區模型，學習社會科的同時，也打造一座文化實驗室。

昨天舉行教育成果發表暨紀錄片首映會。法藍瓷總裁陳立恆在發表會表示，想像計畫是以愛、關懷與分享為主軸，串連起偏鄉學校與大學生，透過創意教學啟發小朋友們，學會如何表達。

陳立恆表示，本次計畫成果讓他深刻體會到「教育更要藝術」，要打動人心、啟發想像、表達情感與豐富生活，而這些團隊的執行成果，就是藝術生活化，生活藝術化的具體實踐。

此外，第6屆法藍瓷想像計畫也化為藝術教育成果展，即日起在國立台北科技大學藝文中心展出至31日。（編輯：郭諭儒）1110330

法藍瓷想像計畫由台灣文創品牌法藍瓷發起，跨校團隊Pintwo帶領台東霧鹿國小學童，以雷雕機建構家鄉的立體地圖。（法藍瓷提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月30日
法藍瓷想像計畫由台灣文創品牌法藍瓷發起，跨校團隊Pintwo帶領台東霧鹿國小學童，以雷雕機建構家鄉的立體地圖。（法藍瓷提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族