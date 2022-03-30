第6屆法藍瓷想像計畫前進偏鄉 上課也能很好玩

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（中央社記者王寶兒30日電）一堂英文課，有機器人相伴左右，是否讓上課更趣味？第6屆法藍瓷想像計畫，邀請大專院校學生發揮創意，將藝術、機器人等元素融入國文、數學等課程，前進偏鄉授課，將課堂變好玩。

法藍瓷想像計畫由台灣文創品牌法藍瓷發起，嘗試以體育、藝術、音樂、機器人等「術科樂趣」，融合國、英、數、社、自的「學科教學」。

今年首度邀請全台大專院校學生激盪創意，最終從156組學生中遴選出12組跨校系、跨領域團隊，贊助各隊最高新台幣20萬元基金，讓團隊設計的「藝起學」課程能在12所全台偏鄉與非山非市國中小陸續實現。

獲選12組團隊中，包含台灣科技大學團隊為台中德化國小孩童構思的課程，他們以mbot機器人結合英語學習課程；數學學科上，也有來自朝陽科技大學視傳系團隊，為苗栗泰興國小設計將泰雅古調新唱、並結合數學學習的專輯製作課程。

12組團隊除有最高20萬元執行基金，也增設優秀團隊選拔獎項，包含藝起學獎、評審團隊獎、學校團隊獎及想像團隊獎。

想像團隊獎由跨校團隊Pintwo獲得，可額外得到6萬元獎金。他們將以部落記憶為主軸，帶領台東霧鹿國小學生運用雷射切割製作出社區模型，學習社會科的同時，也打造一座文化實驗室。

昨天舉行教育成果發表暨紀錄片首映會。法藍瓷總裁陳立恆在發表會表示，想像計畫是以愛、關懷與分享為主軸，串連起偏鄉學校與大學生，透過創意教學啟發小朋友們，學會如何表達。

陳立恆表示，本次計畫成果讓他深刻體會到「教育更要藝術」，要打動人心、啟發想像、表達情感與豐富生活，而這些團隊的執行成果，就是藝術生活化，生活藝術化的具體實踐。

此外，第6屆法藍瓷想像計畫也化為藝術教育成果展，即日起在國立台北科技大學藝文中心展出至31日。（編輯：郭諭儒）1110330