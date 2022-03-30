茶葉渣變染料 沈榮津讚台北時裝週永續精神

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

獨立設計師品牌PROJECTbyH.邀請編舞家周書毅，突破傳統伸展台展演，改以舞蹈劇場表現服裝與身體的連結，29日晚間在戲曲中心小表演廳登場。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北30日電）喝剩的茶葉、被人當作廚餘的洋蔥皮，在獨立設計師品牌PROJECTbyH.操刀下，取代染料，為衣物暈染獨特色彩，昨晚響應台北時裝週展演，行政院副院長沈榮津也到場支持。

台北時裝週AW22於28日結束為期5天的官方場地大秀，另有台灣服裝品牌選擇不同場地自行舉辦時裝秀，如昨晚PROJECTbyH.的展演就在戲曲中心小表演廳登場，設計師Henry Lee和Naomi Zhao聯手編舞家周書毅，突破傳統伸展台展演，改以舞蹈劇場表現服裝與身體的連結。

台北時裝週為亞洲第一個倡議「永續」議題的時裝週，沈榮津對此高度肯定，「永續是人類發展的重要課題，台灣向來具有強烈人文精神，再輔以高科技紡織與獨特美學設計，希望能讓永續時尚成為國際時尚產業的核心關鍵。」

PROJECTbyH.演出具有相當的藝術性，觀眾會先走過幽暗的通道進入劇場黑盒子，欣賞佇立在燈光下的舞者們隨著音樂緩緩舞動肢體，服裝也配合著身體延展變化不同的姿態。富含生命力的姿態，讓沈榮津讚嘆：「原來服裝秀可以這麼浪漫。」他也認為，這場演出透過時尚與舞蹈的跨界結合，證明流行服飾可以用極具文化的型態呈現。

PROJECTbyH.成立於2013年，長期堅持使用手工製造與全天然材質，企圖重現人造材料出現之前的服裝原始樣貌。本季大量運用工作室累積多年的裁縫剩餘布料，以重組的方式再度賦予這些時尚廢棄物新的生命。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而衣服上刻意做舊的顏色，更是設計師平日喝茶累積的茶葉與日常廚餘的洋蔥皮，以手工染製而成，將時尚產業為人詬病的染整過程所帶來的污染排除。

西裝外套上細密的縫線更不是裝飾線條，而是為了避免使用常見的塑膠「貼襯」，改以古法車縫將面料與裡襯縫合在一起，這一切的「不容易」都是為了呼應「永續」理念，不讓美麗時尚成為傷害環境的凶手。（編輯：張雅淨）1110330