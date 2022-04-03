更多編輯台推薦新聞：
陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡
一週大事

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

文總「城南有意思」落幕 2天吸近5萬人響應

2022/4/3 19:48（4/3 21:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華文化總會推出的2022「城南有意思」生活節，透過市集、音樂表演等活動邀民眾走進台北城南，為期2天的活動吸引共近5萬人響應。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年4月3日
中華文化總會推出的2022「城南有意思」生活節，透過市集、音樂表演等活動邀民眾走進台北城南，為期2天的活動吸引共近5萬人響應。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北3日電）2022「城南有意思」生活節今天傍晚落幕，文總今年透過市集、桌遊、音樂會、解謎遊戲等系列活動，吸引民眾走進台北城南，為期2天的活動吸引共近5萬人響應。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，文總搭配兒童節連假舉辦「城南有意思」生活節，一直以來以多樣化活動整合區域公與私單位、店家及社區，形成文化共同體；今年活動邁入第5年，擴大系列活動，讓更多民眾能重溫城南歷史軌跡與街道人文藝術。

今年活動以嘉年華會為概念，北市城南地區街廓作為活動核心，串聯周邊25個場館與33多間店家推出7大系列活動，包含春日好好市集、春日晒書市集、展覽、桌遊、情境式推理、手作體驗、互動兒童劇及音樂演出。

值得一提的是，被列為國定古蹟的台酒總公司「專賣局」首度因此對外開放，文總邀請Crispy脆樂團、溫蒂漫步、Control T等樂團在台酒公司榕樹廣場開唱，近距離感受古蹟風華。

其他活動如搭上台劇「華燈初上」風潮的「城南大推理 日式酒店謀殺案」劇本殺體驗，則在2天活動內吸引近2千名推理迷挑戰；上百攤的春日晒書市集中，高中校刊社、在地郵幣社也特別前來共襄盛舉。

文總表示，感謝參與者配合實聯制、全程配戴口罩、清潔消毒、不試吃試喝等防疫措施，展現「正常生活、團結防疫守台灣」的集體精神。（編輯：陳仁華）1110403

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族