文總「城南有意思」落幕 2天吸近5萬人響應

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中華文化總會推出的2022「城南有意思」生活節，透過市集、音樂表演等活動邀民眾走進台北城南，為期2天的活動吸引共近5萬人響應。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年4月3日

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（中央社記者王寶兒台北3日電）2022「城南有意思」生活節今天傍晚落幕，文總今年透過市集、桌遊、音樂會、解謎遊戲等系列活動，吸引民眾走進台北城南，為期2天的活動吸引共近5萬人響應。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，文總搭配兒童節連假舉辦「城南有意思」生活節，一直以來以多樣化活動整合區域公與私單位、店家及社區，形成文化共同體；今年活動邁入第5年，擴大系列活動，讓更多民眾能重溫城南歷史軌跡與街道人文藝術。

今年活動以嘉年華會為概念，北市城南地區街廓作為活動核心，串聯周邊25個場館與33多間店家推出7大系列活動，包含春日好好市集、春日晒書市集、展覽、桌遊、情境式推理、手作體驗、互動兒童劇及音樂演出。

值得一提的是，被列為國定古蹟的台酒總公司「專賣局」首度因此對外開放，文總邀請Crispy脆樂團、溫蒂漫步、Control T等樂團在台酒公司榕樹廣場開唱，近距離感受古蹟風華。

其他活動如搭上台劇「華燈初上」風潮的「城南大推理 日式酒店謀殺案」劇本殺體驗，則在2天活動內吸引近2千名推理迷挑戰；上百攤的春日晒書市集中，高中校刊社、在地郵幣社也特別前來共襄盛舉。

文總表示，感謝參與者配合實聯制、全程配戴口罩、清潔消毒、不試吃試喝等防疫措施，展現「正常生活、團結防疫守台灣」的集體精神。（編輯：陳仁華）1110403