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首頁 / 文化

高雄春天藝術節邀請 韓鋼琴名家白建宇抵台隔離

2022/4/7 09:42（4/7 10:24 更新）
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韓裔鋼琴家白建宇（圖）應高雄春天藝術節之邀，將首度登上高雄衛武營音樂廳，與高雄市交響樂團合作，帶來莫札特生平「唯二」創作的小調鋼琴協奏曲。（高雄市愛樂文化藝術基金會提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月7日
韓裔鋼琴家白建宇（圖）應高雄春天藝術節之邀，將首度登上高雄衛武營音樂廳，與高雄市交響樂團合作，帶來莫札特生平「唯二」創作的小調鋼琴協奏曲。（高雄市愛樂文化藝術基金會提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月7日
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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）2020年應台中國家歌劇院之邀，韓裔鋼琴家白建宇來台舉辦8天8場貝多芬32首奏鳴曲全集獨奏會，古典樂迷瘋狂朝聖，今年應高雄春天藝術節之邀，白建宇將再度來台為樂迷演奏。

高雄市愛樂文化藝術基金會發布新聞稿表示，白建宇（Kun-Woo Paik）已經從法國飛抵台灣，落實超過2週的防疫隔離。

白建宇被法國「費加洛報」譽為「名副其實且值得信賴的藝術大師、鋼琴怪傑、完美的音樂家。」10歲以天才兒童之姿，與韓國國家交響樂團演出葛利格的「鋼琴協奏曲」，之後一路跨足美國及歐陸，與柏林愛樂和倫敦交響樂團等一流樂團演出，2002年由法國政府獲頒「文學與藝術騎士勳章」。

白建宇4月23日將首次與高雄市交響樂團在衛武營音樂廳合作，帶來莫札特生平「唯二」創作的小調鋼琴協奏曲。

其中d小調第20號鋼琴協奏曲充滿戲劇張力，靈活的調性變化和主題對比，被貝多芬譽為他最敬佩的作品之一；c小調第24號鋼琴協奏曲當中，鋼琴和樂團完美融合，被認為是莫札特在協奏曲上的巔峰之作。下半場則將帶來布拉姆斯e小調第4號交響曲。

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白建宇親自挑選演奏這2首樂作除了是莫札特的經典之外，白建宇也希望因為莫札特音樂裡的純美及生命力，滿溢靈性，像是上帝派來的使者，希望在疫情中帶來些許撫慰。

5月7日白建宇將與高市交的菁英獨奏家群們在衛武營表演廳合作室內樂，曲目之一布拉姆斯的g小調第1號鋼琴四重奏結構緊密，節奏變化豐富，充滿澎湃情感。舒曼的降E大調鋼琴五重奏則是舒曼寫給妻子克拉拉的情書，從樂音聆聽舒曼的內心世界。（編輯：李錫璋）1110407

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