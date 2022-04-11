高市交首張衛武營錄音 柴可夫斯基樂作展實力

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）成軍41年，高雄市交響樂團發行「柴可夫斯基：第四號交響曲」專輯，由楊智欽擔任指揮，這也是高市交在衛武營錄製的第一張專輯，以柴可夫斯基樂作展現高市交音樂實力。

駐團指揮楊智欽接受媒體訪問時表示，這張專輯象徵高市交新的出發，就像柴可夫斯基「第四號交響曲」中提及，這首樂曲是「獻給親愛的吾友」，「高市交也希望以這張專輯獻給樂迷，藉由音樂傳遞溫暖」。

楊智欽表示，過去高市交的錄音專輯多半都是小品或是小曲子，希望以親切的音樂與樂迷互動，這次受到疫情影響，高市交很多音樂會都取消，這也讓樂團希望透過這個時機以錄音證明自己的音樂實力。

楊智欽表示，感謝高雄市政府與衛武營非常支持，給了樂團預算及場地，也讓樂團可以留下更多音樂紀錄。

楊智欽表示，現在高市交可以說是團員程度最為整齊的時候，不管是弦樂或是管樂都有一定的水準，「疫情使然，很多在海外留學或是演出的音樂家都回到台灣，也強化了樂團的陣容，我也覺得很榮幸可以跟樂團一起工作」。

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1981年高市交前身「高雄市管絃樂團」成立，1991年更名為「高雄市實驗交響樂團」，朝職業樂團邁進；2000年更名為「高雄市交響樂團」；2009年起附設於財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會，2011年公開遴選，由楊智欽出任駐團指揮，至今邁入第2個10年。

楊智欽留俄，擅長俄國曲目，這次選擇錄柴可夫斯基「第四號交響曲」，楊智欽表示，這對高市交的確是一大挑戰，畢竟柴可夫斯基「第四號交響曲」已經有很多重量級版本，「這是我認為目前樂團的程度、能力可以做到最好的選曲，希望跟大家分享」。（編輯：管中維）1110411