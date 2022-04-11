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國表藝北中南三場館 藝術總監全續任

2022/4/11 18:54（4/11 20:46 更新）
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國家表演藝術中心11日召開第3屆第1次董事會，國表藝中心新任董事長高志尚（前）會中提議，所轄北中南三場館藝術總監由現任3名總監劉怡汝、邱瑗及簡文彬續任，全數董事無異議通過。（國表藝董事會提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月11日.
國家表演藝術中心11日召開第3屆第1次董事會，國表藝中心新任董事長高志尚（前）會中提議，所轄北中南三場館藝術總監由現任3名總監劉怡汝、邱瑗及簡文彬續任，全數董事無異議通過。（國表藝董事會提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月11日.
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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）國家表演藝術中心第3屆董事會今天召開首次董事會，現場所有董事無異議通過所轄北中南三場館藝術總監由現任3名總監劉怡汝、邱瑗及簡文彬續任，繼續推動國家劇場成立目標。

國表藝發布新聞稿表示，下午召開國表藝中心董事會，會中對於所轄3座國家劇場包括台北國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心藝術總監提聘案討論及確認。

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會議上國表藝中心新任董事長高志尚提請董事會決議同意，自4月16日起未來4年期間，將由國家兩廳院劉怡汝、台中歌劇院邱瑗、衛武營國家藝文中心簡文彬等3名現任藝術總監繼續帶領經營團隊，持續共同為台灣表演藝術發展來做努力。

其中國家兩廳院藝術總監劉怡汝於2018年4月，台中國家歌劇院藝術總監邱瑗於2018年6月起就任現職；衛武營國家藝文中心藝術總監簡文彬則先擔任衛武營營運推動小組召集人，其後於2018年9月衛武營正式納入國表藝中心後改任藝術總監。（編輯：管中維）1110411

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