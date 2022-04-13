北流前進紐約提升能見度 拜會產業人士推動合作

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（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）台北流行音樂中心（簡稱北流）代表近期赴紐約出席專題建築展，並在駐紐約台北文化中心牽線下拜會在地音樂界人士，提升國際能見度之餘，期盼搭建台美音樂產業橋梁。

北流發言人徐有潔美東時間6日出席在紐約庫珀聯盟學院（Cooper Union）畫廊舉辦的「抒情都市主義：台北流行音樂中心」（Lyrical Urbanism: The Taipei Music Center）展覽開幕式，和美方建築與音樂界人士交流。這是北流開幕19個月來首波國際宣傳。

為促進台美音樂產業交流，紐文中心與北流代表7日至8日拜會在地音樂相關單位，包含紐約中央公園「夏日舞台」（SummerStage）音樂祭主辦單位、現場音樂表演場地National Sawdust。

根據北流新聞稿，「夏日舞台」執行藝術總監艾略特（Erika Elliott）說，許多人稱紐約為文化大熔爐，但各種族文化其實沒有交融或同化，紐約反而比較像拼盤，為匯集多元文化的平台。

「夏日舞台」多年來呈現韓國、加拿大、墨西哥等異國文化，曾連4年舉辦「台灣之夜」（Taiwanese Waves），邀請安溥、落日飛車、旺福、滅火器樂團、阿爆、萬芳、9m88等台灣音樂人在紐約中央公園登台演唱，讓紐約客感受台灣音樂魅力，獲得廣大迴響。

徐有潔說，音樂產業幕前幕後都很重要，北流身負推動台灣音樂產業重任，不僅希望世界看見台灣音樂，更期望能帶領幕後工作者到國外交流，刺激產業發展。雙方相談甚歡，進一步討論幕後人才交換合作方式。

北流是複合型音樂產業園區，擁有可容納5000人的表演廳，且設有文化館、產業區，具有音樂文化傳承、刺激產業發展等功能。

北流代表此行特別拜訪同樣著重人才培育的National Sawdust，交換營運心得。這個位於布魯克林的場館擁有多軌空間音效環繞系統，為音樂人與聽眾帶來高品質場域，同時發展各類藝術家駐村計畫。

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徐有潔說，未來也許可透過類似駐村計畫，邀請National Sawdust與北流或產業技術人員互相交流學習。

北流於2020年9月開始營運，國際事務發展受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而延宕。北流表示，這次赴美機會難得，特別感謝紐文中心大力支持，引薦紐約在地音樂單位與展覽，多方交流獲益良多。北流將接續啟動國際交換計畫，期望提高國際能見度，更盼望為台灣流行音樂產業注入全新能量。（編輯：周永捷）1110413