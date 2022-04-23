現代青花瓷 卓麗秋個展將於中正紀念堂登場

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（中央社記者王寶兒台北23日電）青花瓷歷史悠久，藝術家卓麗秋延續青花瓷既有美學，也將金屬元素融入作品，創作具有現代感的青花瓷作品，將集結為「心月意境-卓麗秋（心月）山水青花瓷個展」展出。

國立中正紀念堂管理處今天透過新聞稿表示，卓麗秋此次將展出山水青花瓷作品約130件、山水畫作約50件，欣賞卓麗秋的「山水青花瓷」，藝術品既像是時尚走秀的模特兒，也像是設計師精心開發的新式新型服裝，作品全身都規劃設計得恰到好處。

至於卓麗秋的山水畫作也涵蓋世界各國的民族色彩，如喜慶紅、植物青、土耳其藍等地域色感。

中正紀念堂管理處指出，卓麗秋也將文人畫移到瓷器上，從平面到360度的立體，其結構及畫面的合理性均面面俱到，可從中領悟藝術家的基本功。

「心月意境-卓麗秋（心月）山水青花瓷個展」將於4月27日至5月10日在國立中正紀念堂管理處1展廳展出。（編輯：張芷瑄）1110423