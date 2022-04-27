蔣渭水傳記動畫發表 游錫堃讚台灣人典範

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（中央社記者王寶兒台北27日電）蔣渭水文化基金會去年啟動製作「台灣維新 蔣渭水」傳記動畫，今天發表。立法院長游錫堃表示，蔣渭水是台灣人的典範，動畫更能讓人知道先人追求民主的故事。

去年台灣文化協會創立滿百年，蔣渭水文化基金會為紀念歷史一刻，啟動製作「台灣維新 蔣渭水」傳記動畫，今天上午在渭水驛站舉行發表會，除游錫堃外，蔣渭水孫子蔣朝根、蔣渭水姪孫女蔣理容、文化部主任秘書陳登欽等人也共襄盛舉，一同欣賞動畫成果。

游錫堃致詞表示，透過動畫能讓人瞭解先人追求民主過程的故事，大家都知道台灣民主得來不易，自己這一代受到黨國教育影響，以為許多事物都是國民政府帶來的，如今台灣史越發蓬勃，也讓人明白前人的貢獻。由蔣渭水及林獻堂等人發起的文協就是其一，文協推動台灣議會設置請願運動，並引進西方文化思潮，啟蒙台灣民主精神。

游錫堃提及，當年也是有蔣渭水及林獻堂等人為首的先賢們努力追求、犧牲奉獻，日本政府才在1935年於台灣舉辦第一場選舉，選舉並不是國民政府帶來的。

游錫堃說，蔣渭水擁有偉大的靈魂，是台灣的寶，也是台灣人的典範，當大家效仿典範，外國想來欺負台灣都要三思，「因為我們有典範，我們團結，我們有過去先賢的犧牲奉獻，我們記取這種精神。」

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「台灣維新 蔣渭水」傳記動畫由導演蕭瑞益操刀。蕭瑞益向中央社記者表示，這次邀請台灣著名漫畫家杜福安設計人物，包含服裝、人物特色等都有巧思。例如故事主人翁蔣渭水在不同時期有不同造型，日本政府來前是清朝長辮，而動畫海報主視覺呈現的，則是後來為人所知的白色西裝標誌造型。

值得一提的是，蔣渭水為後人印象深刻的白色西裝造型其來有自，當時日本政府殖民台灣，蔣渭水因四處演講、推廣本土思想而受當局警戒，他也因此被捕入獄多次。有一次，他身著一套白色西裝去演講，遭到政府當局唆使的民眾丟了汙泥，他卻將其視為勳章，還特地拍了照片，流傳至今。（編輯：屈享平）1110427