3度取消實體展 新一代設計展線上登場

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（中央社記者王寶兒台北3日電）新一代設計展自2020年以來因COVID-19疫情取消實體展會，改採取線上展出，2022年新一代設計展今天宣布，因近期疫情趨勢，將再度取消實體展會，並於線上登場。

新一代設計展由經濟部及教育部共同指導，經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行。

第41屆新一代設計展原訂6月1日至6月4日於台北南港展覽館2館舉辦，共有59校、131系，超過1萬名學生報名參展。

台灣設計研究院今晚發布新聞稿表示，因應近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升溫，尤其北部地區疫情更是嚴峻，考量參展師生及觀展民眾的健康福祉，本年度停辦新一代設計展實體展覽，線上展則維持6月1日開展，將首度增設虛擬展間功能，打造專屬的沉浸式3D擬真展覽，為線上展出更添精彩。

台灣設計研究院表示，過去2年受COVID-19疫情影響，新一代設計展皆採線上展出，反而可以不受時間、空間或參觀人數的限制，創下良好展覽效益，累計至今已展出7000餘件作品，網站瀏覽量逾400萬次、媒合數達4000多筆；去年也曾邀請11個來自日本、芬蘭、英國的國際頂尖設計院校或設計組織跨海參與展出，讓台灣設計學子透過線上平台與國際優秀青年設計師交流。

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另為持續鼓勵學生創作，表揚優良學生作品，搭配新一代設計展辦理的「金點新秀設計獎」，則同步改為線上評選，獲獎學生並將給予獎狀或獎金。

台灣設計研究院表示，2022年新一代設計展停辦實體展覽，線上展覽平台將持續優化，展示設計新銳的創意作品，並增加更多企業媒合交流機會。因應停辦實體展覽，各校預繳的保證金及水電費用將全額退還，已預購門票的民眾，也可憑購買憑證全額退費。相關訊息將公告於新一代設計展官網（https://www.yodex.com.tw/）。（編輯：張雅淨）1110503