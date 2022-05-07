從島嶼出發 台灣當代原民藝術作品前進華府

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美國華府希利爾藝廊5月7日起將展出4組台灣當代原住民藝術家作品，包括太魯閣族及泰雅族藝術家宜德思・盧信的「封島」（圖），她運用蘭嶼達悟族拿藍白帆布把拼板舟蓋起來的「保護」概念，傳達應讓島嶼休息。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年5月7日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電）美國華府希利爾藝廊7日起將展出4組台灣當代原住民藝術家作品。駐美代表處表示，盼以島嶼為策展基準點，加上擁抱海洋流動、去疆界的文化特質，進一步推動台美文化交流。

高雄市立美術館（簡稱高美館）去年7月推出「泛．南．島藝術祭」，邀請來自台灣、澳洲、紐西蘭、韓國、日本、巴基斯坦、法國共23組藝術家參與。在駐美代表處台灣書院邀請下，高美館特別從中挑出4組台灣當代原民藝術家作品，前往華府舉辦海外展。

作品包含太魯閣族藝術家林介文的「我的身體半座山」、「我的傳統服飾不傳統」編織創作；太魯閣族及泰雅族藝術家宜德思．盧信的「封島」、Tatara及「黑月系列：島」畫作；排灣族藝術家張恩滿的「蝸牛樂園三部曲：啟航或終章」錄像與十字繡作品；屏東三地門鄉在地藝術團體蒂摩爾古薪舞集的「Varhung~聲之身」。

華府海外展策展人徐柏涵受訪表示，本次展出主題為「流動的邊界」（Fluid Boundaries），參展的4組藝術家多為女性，都曾經歷過身分認同的追尋，最後選擇用當代的方式詮釋原住民傳統文化，提出有趣新觀點，引發觀眾省思。

徐柏涵指出，展覽涵蓋許多台灣特殊原民文化元素，融合當代詮釋，可以加強美國觀眾對台灣的認知。

徐柏涵舉例，張恩滿的鍋牛樂園，起源於她母親以前會把非洲大鍋牛的肉打包給孩子們吃。這種蝸牛源於東非，大航海時期被帶到新加坡、東南亞，日本殖民時代又被帶到台灣，變成排灣族餐桌上食材，創作能增進觀眾對台灣原民食物的認知。

此外，徐柏涵表示，林介文的作品富含編織元素，其中「身體半座山」盼傳達山提供人類撫育、養分與照顧，如母親一樣，但人類對山的開發卻非常嚴重。

徐柏涵說，展出地點為「國際藝術與藝術家協會」位於華府的希利爾藝廊（IA&A at Hillyer），展出時間為5月7日至6月26日，供民眾免費參觀。

她指出，去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，藝廊參觀人數沒有特別理想。但美國今年已經相當開放，她希望印製的1500份文宣品都能發光，讓更多人看到台灣很棒的藝術家創作。（編輯：陳惠珍）1110507

高雄市立美術館去年7月推出「泛．南．島藝術祭」，其中4組台灣當代原住民藝術家作品獲選在華府展出。策展人徐柏涵6日出席展覽開幕式，向觀眾解說作品背後創作理念。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年5月7日

太魯閣族藝術家林介文透過編織方式創作「我的身體半座山」，凸顯太魯閣區域山林嚴重開發問題。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年5月7日