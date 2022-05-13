大地華園劇團接棒傳承 連推明華園雙經典戲碼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

由明華園新生代青年藝術家組成的大地華園劇團，14日將推出明華園經典戲碼「乘願再來」，由新生代小生吳米娜1人分飾長相巧合相似的梵洛佳王子和鐵血無情卻愛子如命的將軍端木助。（明華園總團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年5月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北13日電）由明華園新生代青年藝術家組成的大地華園劇團，14日及15日兩天將推出明華園雙經典戲碼「乘願再來」與「獅子王」，主演吳米娜與李郁真都由台柱孫翠鳳培養，接棒傳承演出。

明華園總團今天發布新聞稿表示，由於大地華園團長也是女主角陳昭婷確診隔離中，原本演出人選將有所更動。

明華園總團長陳勝福表示，受到演員確診影響，明華園家族緊急調度，希望給大家耳目一新的演出陣容，也請大家做好防疫措施，安心來看戲。

「乘願再來」以輕喜劇姿態呈現，描述邊陲小國王子梵洛佳「乘恨而來、攜愛而歸」的復仇之旅。新生代小生吳米娜一人分飾長相巧合相似的梵洛佳王子和鐵血無情卻愛子如命的將軍端木助。

原本女主角陳昭婷確診隔離，由妹妹陳昭賢代打，陳昭賢難得以女裝扮相，演出千里尋夫的閩國公主上官女生。

「獅子王」由新生代小生李郁真臨危受命，挑戰霸氣花臉，也將會直接在舞台上由人變獅身。陳子豪飾演老鼠和尚，演技派小旦晨翎飾演外柔內剛的樓麋公主，新生代小旦姜琬宜飾演孔雀。

「獅子王」故事描述文殊菩薩座下性格叛逆的青獅離家出走凡間，投胎轉世的青獅失去前世記憶，展露獅王嗜血本性，成為不斷挑起戰禍的「獅子王」，文殊菩薩化身老鼠和尚，如父般諄諄善誘盼浪子回頭。

大地華園劇團將於5月14日演出「乘願再來」，5月15日演出「獅子王」，地點都在台北大稻埕戲苑。（編輯：管中維）1110513