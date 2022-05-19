紐約斐列茲藝術博覽會登場 台灣耿畫廊參展

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（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）紐約斐列茲藝術博覽會今天展開，台灣耿畫廊匯集薛保瑕、姚瑞中與蘇孟鴻等近年活躍國際與亞洲的藝術家作品參展，為西方觀眾梳理出東方當代繪畫完整而多元的脈絡。

紐約斐列茲藝術博覽會（Frieze New York）18日至22日在哈德遜城市廣場（Hudson Yards）的The Shed藝術中心舉辦，從全球畫廊中精選60多間，耿畫廊是獲選在「主展區」（Main Section）參展的兩間亞洲畫廊之一。

薛保瑕以抽象語彙作為藝術創作表現形式，作品主要以冷熱兩種抽象符號表現混合性的現實，並因應時代改變進一步探討當代抽象藝術的特質，獲國立台灣美術館、台北市立美術館等機構典藏。

姚瑞中曾代表台灣參加威尼斯雙年展等國際藝術盛會，橫跨攝影、裝置及繪畫等類型創作，作品包括穿插當代社會情境、錯置消費文化符碼的「金碧山水」繪畫系列。

蘇孟鴻創作橫跨繪畫、絹印版畫、裝置與雕塑，試圖將中國傳統花鳥畫變造為更貼近感官訴求的文化符號，以已故法國時尚設計師香奈兒（Coco Chanel）收藏的烏木雕漆屏風為視覺藍本的「香．奈．兒」繪畫系列為代表作之一。

斐列茲藝術博覽會在英國倫敦及美國紐約、洛杉磯舉辦，今年將首度前進韓國首爾。

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紐約斐列茲藝術博覽會2012年開辦，以往在蘭德爾島（Randalls Island）舉行，近兩年移師鄰近曼哈頓藝廊匯集地的The Shed，改走小而美路線。

這個當代藝術博覽會集結多國重要畫廊，展示前衛藝術家作品，並保留機會給後起之秀。其中，「畫框」（Frame）展區支持營運10年以內的畫廊，為當今重要藝術家辦理個展；「斐列茲觀賞室」（Frieze Viewing Room）與展會同時舉辦，為國際畫廊與各地觀眾搭起橋梁。（編輯：郭中翰）1110519