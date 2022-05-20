林蒼生隨便想想2.0融合佛道儒思想 籲企業家清富、賺正能量的錢【書摘】

（中央社網站）25歲進入統一集團，一路做到集團總裁退休的林蒼生，十餘年前出版《隨便想想》，以清淺的筆觸，寫下個人研讀佛經、易經、哲學與禪學的心得，引發不小迴響。今年5月，他透過《隨便想想2.0》呼籲企業家力行「清富」，賺每一塊錢，除了一塊錢的價值之外，還要考量過程的善與不善。

林蒼生，1943年生，台南市人，成大電機系畢業。1968年進入統一企業，歷任食品部經理、台北分公司經理、企劃部經理、副總經理，執行副總、總經理，一路做到統一企業集團總裁，2013年6月退休。他曾是創辦藝文雜誌、寫新詩的文藝青年，父親過世後，他研讀佛經、易經，2009年出版《隨便想想》，分享人生哲思，相當暢銷。

13年後，林蒼生再推出《隨便想想2.0》，呼籲企業家應以台灣人特有的人文精神，亦即融合儒家文化基因與西方現代科技的涵養為優勢，實踐「清富」，讓公司成為有益於社會的企業，也藉由企業發展，把台灣的良善人文推廣到世界各地。中央社取得授權與您分享他的「清富」理念。

清富 從企業家做起

清富的清，就像清水的清，水清可以見底，心清才能看清自己的心境。心要清，腦筋必須安靜，現代企業競爭激烈，大家在競爭壓力下，腦筋動個不停，根本無法安靜，不能清。

要解決這個問題，必須從頭開始，從為什麼要經營這個企業的動機重新思考。動機就像射箭，動機正不正，是箭中不中靶的主要因素。

為名為利的動機是為己。為己的動機是把箭射向小我，小我很小，中靶不容易。如果改為射向大我的動機，則海闊天空，無處不中靶。

多年來，我一直提倡，在管理上身心靈都要兼顧，尤其是靈的部分是重中之重。身是數字上表面的管理，像硬體。心是軟體，像執著於名與利的小我範圍。而靈是軟體的源頭，與宇宙大我相接的源頭。做事的動機如能一切為人不為一己之私，這才是大我的動機。

公司成或不成 董事長的責任占99.999％

我有一位過世了的日本朋友船井幸雄，他開辦了唯一股票上市的企業顧問公司。他常說：「一個公司的成或不成，董事長的責任占99.999％。」本來我覺得有點誇張，但經過幾十年的案例綜合，我開始明白，動機是其背後的原因。

生意人或企業家所賺進的每一塊錢，除了一塊錢的價值之外，還附帶了這一塊錢賺進來的過程中，因其過程的善與不善而引致的能量是正或負。偷工減料賺進來的利潤是負的能量，真心誠意賺進來的錢是正的能量。負能量的錢因能量守衡的鐵律，未來仍要賠出去；正能量的錢會帶來豐盛與歡喜。我相信，著重身心靈的管理，使企業充滿正能量的文化，這才是一個企業能否永續經營的竅門所在。

林蒼生倡議「清富」，由小我觀照大我，企業賺錢應考量動機，而不只是單純牟利。（和平國際提供）

統一開創時的董事長吳修齊先生常講的一句話是：「用我們的良心貨，賺你的歡喜錢」（台語）。這句話影響了我的一生，良心貨是良善動機的產品，歡喜錢是正能量動機的必然結果。

買咖啡要好好注意泡咖啡人的心情，阿嬤煮的牛肉麵會很可口，母親愛心的雞蛋永生難忘，其原因只在動機純正的心態，以及心態所生成的能量。

不管是販夫走卒，或大企業的大老闆，都只是一個人。人的身心靈是宇宙身心靈的縮小，看得見的物質世界是宇宙的身，看不見的「暗物質」是宇宙的心，神妙不可知的「暗能量」是宇宙的靈。我們只是其中一小部分分支。我們必須與宇宙的身心靈連接，我們的心才會安靜，我們的靈才會自在。

連接的方法，是隨時觀察行事的動機，隨時觀照身體的感覺。感覺是心靈的天線，動機是靈在說話的訊息。只要保持身心靈的一以貫之，不扭曲，就能引發心安理得，知足喜樂的幸福感。這幸福感的溫馨，才是人類本有的福祉。孔子的格物、老子的「天得一以清」、莊子的逍遙、基督的天國、阿拉的……談的都是這件事。

企業家當然不例外，企業家在頂天立地時候，也應探索這本有的福祉，不只要自己擁有這個福祉，也要員工擁有這個福祉，而且，讓所有消費者擁有這樣的福祉。在資本主義氾濫的時代，企業家的責任最重。期待所有企業家們都有清富的觀念，以清富來利己利人利社會，那麼大同世界的雛形將逐漸顯現。

清富的思維，由政府來做太政治，由媒體來傳導太抽象，由個人來嘗試是最好的方法，尤其是由企業家來帶動，效果易見，自利利人。企業整體的能量提高，社會的能量提高，慢慢地整個世界能量也會提高。親愛的朋友，這提高了能量的社會就是世界大同的社會。

所以，清富，從企業家開始做起吧！（書摘由和平國際授權。編輯：邵曉潔）1110520

書名：隨便想想2.0：台灣應以其文化素養，來引領人類往前走

作者：林蒼生

繪者：李蕭錕

出版社：和平國際

出版日期：2022/05/20