史坦威國際藝術家陳毓襄 睽違9年舉行鋼琴獨奏會

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睽違9年，史坦威藝術家陳毓襄將在台灣舉行鋼琴獨奏會，樂迷6月就可以聽見她以鋼琴抒發個人心靈世界。（牛耳藝術提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年5月26日

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）睽違9年，史坦威藝術家陳毓襄將舉行鋼琴獨奏會，帶來貝多芬、史克里亞賓與史特拉汶斯基等樂作，不少樂迷近年只聽過她的協奏曲演出，6月就可聽見她以鋼琴抒發個人心靈世界。

除了獨奏會之外，小提琴家曾宇謙也將首度與陳毓襄同台舉行音樂會，演奏布拉姆斯、舒伯特以及理查史特勞斯等樂作，強強聯手，繼續用特殊企劃炒熱古典音樂圈。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，陳毓襄以最年輕參賽者之姿於1993年摘下「波哥雷里奇大賽」首獎，開啟國際音樂事業；2005年起，陳毓襄也受邀成為史坦威國際藝術家；2020年原本僅得空回台2週，卻因為COVID-19疫情而停留2年，創下11首協奏曲的特殊紀錄，也為她的職業生涯再添輝煌。

陳毓襄表示，身為一位演出者，在琴房彩排與在舞台上演出，是完全不同的兩個世界，「至今我仍然每天練琴6至8小時，因為這樣的努力，才有辦法擁有這麼多曲目、在短時間內迎接這麼多挑戰。」

陳毓襄表示，音樂家在舞台上，都可以聽得出來觀眾的掌聲是純粹鼓掌、認同鼓掌、還是感動鼓掌，「當鋼琴家的音樂能量能夠準確傳遞給聽眾，聽眾回報的才是感動的掌聲。」

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陳毓襄7月獲邀擔任美國加州音樂教師協會年會2022「大會藝術家」，「這是我赴美前唯一的鋼琴獨奏會。」陳毓襄將帶來貝多芬「給愛麗絲」、C小調32段變奏曲、第23號奏鳴曲「熱情」，史克里亞賓第2號「幻想奏鳴曲」與練習曲，以及史特拉汶斯基充滿炫技綺想的「彼得洛希卡三樂章」。

陳毓襄鋼琴獨奏會將於6月25日在高雄衛武營音樂廳舉行，台北場次確定後將另外公布。曾宇謙與陳毓襄音樂會則將於6月26日在台中國家歌劇院，6月29日在台北國家音樂廳舉行。（編輯：張雅淨）1110526