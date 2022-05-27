考量年長觀眾疫情風險 李寶春取消2戲演出

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）考量觀眾較為年長，辜公亮文教基金會原訂明天推出的2022李寶春2齣新編大戲「京崑戲說長生殿」與「魔笛」，因疫情取消。已購票觀眾可全額退票或選「雨天撐傘」方案幫助團隊。

辜公亮文教基金會表示，這次取消包括明天在台中國家歌劇院大劇場舉行的「京崑戲說長生殿」，以及6月4日、5日在台灣戲曲中心大表演廳演出的「京崑戲說長生殿」與「魔笛」。

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辜公亮文教基金會表示，「京崑戲說長生殿」、「魔笛」是李寶春和台北新劇團合力打造東方音樂劇的實驗軌跡，無論融合京、崑唱腔，或結合東、西歌劇，都是精彩好戲，票房已近滿座，也已經排練完成。無奈因為台灣整體疫情變化，確診人數屢創高峰，考量到部分觀眾年事較長，有較高風險，最終還是決定取消演出。

辜公亮文教基金會表示，已經購票的觀眾朋友，自公告日起至2022年6月30日（含）止，可辦理全額退票或選擇「雨天撐傘」方案。線上購票者請到OPENTIX兩廳院售票系統辦理，劇團也全力安排今年下半年重新演出。（編輯：屈享平）1110527