更多編輯台推薦新聞：
台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看
生活

台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

考量年長觀眾疫情風險 李寶春取消2戲演出

2022/5/27 18:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北27日電）考量觀眾較為年長，辜公亮文教基金會原訂明天推出的2022李寶春2齣新編大戲「京崑戲說長生殿」與「魔笛」，因疫情取消。已購票觀眾可全額退票或選「雨天撐傘」方案幫助團隊。

辜公亮文教基金會表示，這次取消包括明天在台中國家歌劇院大劇場舉行的「京崑戲說長生殿」，以及6月4日、5日在台灣戲曲中心大表演廳演出的「京崑戲說長生殿」與「魔笛」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

辜公亮文教基金會表示，「京崑戲說長生殿」、「魔笛」是李寶春和台北新劇團合力打造東方音樂劇的實驗軌跡，無論融合京、崑唱腔，或結合東、西歌劇，都是精彩好戲，票房已近滿座，也已經排練完成。無奈因為台灣整體疫情變化，確診人數屢創高峰，考量到部分觀眾年事較長，有較高風險，最終還是決定取消演出。

辜公亮文教基金會表示，已經購票的觀眾朋友，自公告日起至2022年6月30日（含）止，可辦理全額退票或選擇「雨天撐傘」方案。線上購票者請到OPENTIX兩廳院售票系統辦理，劇團也全力安排今年下半年重新演出。（編輯：屈享平）1110527

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族