謝瑜真「霧裡之城 」刻畫港台情緣 獲台北文學獎

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（中央社記者邱祖胤台北28日電）第24屆台北文學獎頒獎典禮，今天在台北中山堂舉行，散文首獎由媒體工作者謝瑜真以刻畫港台情緣的「霧裡之城 」獲得；小說首獎由影像工作者威瑪以虛擬遊戲設計師回望童年創傷的「山中怪獸」獲得。

台北市文化局長蔡宗雄致詞時表示，疫情使人們變得苦悶，但因為文學，大家都不孤單，這些作品記錄當下心情和社會現況，不管是衝撞總統府事件，還是族群、移民、愛情等主題，都充分展現自由、國際、多元、包容的價值，為這個社會帶來感動。

根據台北市文學局發布新聞稿，本屆台北文學獎總計收到來自世界各地共1636件作品，最終評選出23件得獎作品，總獎金高達253萬元。

其中，散文首獎得獎作品「霧裡之城」描寫兩位來自台南的女孩與一位來自香港男孩的故事，他們在台北這個霧中之城相遇、相戀，交換彼此的擔憂與憧憬。評審認為，作品細膩描寫現代人生活處境，以「霧裡之城」隱喻台北人的生活感受，充滿力量。

謝瑜真致詞時表示，寫這篇文章時，每天下班都在咖啡廳寫到末班捷運即將過站的時間，男友坐在她對面卻毫不知情，也許是在這樣慌亂的情況寫完，事後完全想不起來自己寫了什麼。謝瑜真表示，寫作是種揭露與記錄，不論未來如何，起碼可以用文學記下些什麼，希望大家能關心當下，關心世界。

小說首獎得獎作品「山中怪獸」以虛擬遊戲設計師的現實世界跟童年經歷相互交錯，在追尋中試圖找到啟發。評審認為，作品創造一種無定向平面「克萊因瓶」的迷魅世界，展現記憶的無限想像。

威瑪致詞時表示，高中時代讀了一些小說之後，決定就讀藝術大學，搞音樂、搞影像，反而離文學較遠，前一陣子因為疫情的關係，工作變少，就想重新回到文學的領域，發現文學一直都在，有文學是一件非常美好的事現代詩首獎由洪萬達以「一袋米要扛幾樓」獲得，標題取自日本知名動漫「火影忍者」角色「培因」的名言「感受痛苦吧」（itami o kanjiro）中文音譯，評審認為作品傳達年輕人對生命真相探索的體驗，也傳達「感受痛苦」的驚悸與感動，

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洪萬達致詞時表示，每一次愛情來敲門時，你都會相信這次就是這個。他想要把這樣的感覺濃縮在詩當中，同時透過這首詩反問自己文學到底是什麼，以及讓人們知道台北傷害了他這麼多次，也讓世界感受到他的痛苦。

此外，古典詩首獎由陳亭佑以疫情為題的「辛丑夏秋台北記疫四章」獲得；舞台劇本首獎由劇場工作者郭宸瑋以取材2014年砂石車衝總統府的「祕密行動代號：斬殺歌利亞」獲得。（編輯：屈享平）1110528