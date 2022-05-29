全國文化會議落幕 文化部積極不讓文化主權流失

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北29日電）「2021-2022全國文化會議」今天落幕，文化部長李永得總結時表示，數位串流蓬勃，台灣面臨最大的問題在於「文化主權流失」，文化部會積極整備文化內容產業，不讓文化主權流失。

文化部今天發布新聞稿表示，「2021-2022全國文化會議」今天就「視覺藝術」、「表演藝術」、「文化數位傳播」、「文化科技應用」等4個專家論壇議題，進行結論發表及討論。最後由文化部長李永得針對4個分區論壇、6個專家論壇，以及2天大會後的綜整建議，提出文化部具體回應。

李永得強調，全國文化會議經歸納122項建議，是全民共同制定的文化政策，文化部將予以參採或持續研議，並據以規劃相應施政重點及策略，落實執行。

李永得表示，全國文化會議歷時約1年時間，從分區論壇搜集各地方文化工作者、民眾意見，到專家論壇的產官學意見交流，整體由議題論述、問題發掘、而至政策建議，完全展現由下而上、眾多參與、問題清楚扼要、具體結論的特點。

李永得特別感謝總顧問吳靜吉、議題委員、專家學者、全程參與大會的民進黨立法委員吳思瑤，以及更重要的是所有參與的民眾。

李永得總結時表示，文化部從「結構性」及「未來趨勢性」兩面向具體回應。針對結構性的部分，李永得認為這是長期性的問題，台灣雖然經常以文化立國自豪，但實際上文化的產值不足，造成文化在施政上位置模糊的問題依然存在。因此，李永得認為要翻轉結構性問題，必須從觀念及預算改變做起。

結構性的第二個問題則是人才培育，李永得提到，目前文化部已積極在進行現有藝FUN券轉型，從鼓勵學生進行藝文消費，培養藝文人口為基礎。

李永得特別以自己到日本參觀「動畫學校」為例，在正規體制之外，文化部將規劃以鼓勵設立非學位制的「專業學校」方式，由業界師資專業教學，讓教學、業界人才留用有相互媒合的可能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化部表示，由於數位串流的蓬勃，年輕一代所接收的是來自四面八方的資訊，政府必須盡全力發展文化內容產業，不讓文化主權流失。文化部將積極整備政府、民間的資源，提升國內人才產、質量。此外，在面對新興及數位科技的發展，文化部也會持續與各界尋求更多根本的解決方法。

文化部表示，全國文化會議官網將持續公告會議結論及政策回應等相關資訊，並接受相關建議，歡迎所有關心文化發展的朋友繼續關注。（編輯：張雅淨）1110529