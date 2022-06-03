陳毓襄演奏「給愛麗絲」 紀念波哥雷里奇夫人

鋼琴家陳毓襄將舉行獨奏會，她將拿出自己最愛的史克里亞賓第2號「幻想奏鳴曲」與練習曲獻給台灣樂迷，和樂迷分享。陳毓襄說，「這是我的私房菜，總可以把我帶到另一個世界」。中央社記者王飛華攝 111年6月3日

（中央社記者趙靜瑜台北3日電）鋼琴家陳毓襄將舉行獨奏會，曲目第一首就是「給愛麗絲」，陳毓襄說，這是為了紀念她的老師波哥雷里奇（Ivo Pogorelic），的妻子，也是老師鋼琴家的愛麗絲‧克澤拉斯（Alisa Kezheradze）。

陳毓襄接受中央社專訪時表示，出生於克羅埃西亞的波哥雷里奇當年娶了大她21歲的老師喬治亞鋼琴家愛麗絲‧克澤拉斯，傳為佳話，陳毓襄也直接受教於愛麗絲，「波哥雷里奇很多獨奏會一開場都是演這一首，因為跟太太同樣的名字，他也希望我有獨奏會，也不要忘記演出這一首紀念我們共同的老師。」

陳毓襄以最年輕參賽者之姿於1993年摘下「波哥雷里奇大賽」首獎，開啟國際音樂事業。陳毓襄說至今她還是經常與波哥雷里奇互傳訊息，「他對於我2年內接下10首協奏曲的演奏紀錄感到不可思議，而且邀約都是一個月前，我跟他說這是台灣給我最大的挑戰。」

陳毓襄說演出這首還有一個原因，「我遇到很多台灣人，他們都以為垃圾車音樂『給愛麗絲』是台灣人寫的，我想也跟台灣樂迷說，這首是貝多芬寫的。再加上很少人聽過整首，我覺得很有意義。」

距離上次在台灣開獨奏會已9年，陳毓襄說這次的曲目都是她很喜歡的樂曲，上半場她選了貝多芬的樂曲，除了「給愛麗絲」之外，她選了C小調32段變奏曲，「貝多芬的奏鳴曲寫得太好，很多鋼琴家都非常喜歡彈，我選的變奏曲跟貝多芬寫的『命運』交響曲風格很像。」之後就是貝多芬最知名的第23號奏鳴曲「熱情」。

「下半場有我最喜歡的私房菜，也有台灣樂迷很期待我可以彈現場的樂曲。」陳毓襄說，她將拿出自己最愛的史克里亞賓第2號「幻想奏鳴曲」與練習曲，「這是我的私房菜，總可以把我帶到另一個世界。」

陳毓襄說，史克里亞賓的音樂是沒辦法教的，會就是會，不會就是不會，「樂曲非常內斂，也有很多私密的情緒，只能演給自己聽，我端出這道私房菜，觀眾不一定可以感受到，這對樂迷來說會是個賭注。」

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壓軸則是史特拉汶斯基的「彼得洛希卡」三樂章，陳毓襄說，這首樂曲由芭蕾舞劇改編，從一個木偶看到整個俄國風土文化，一般的鋼琴樂譜都是兩行，一行左手，一行右手，「但這首曲子有四行，可以想見它演奏技巧的困難。」陳毓襄說很多人有聽過她的錄音，但沒有看過她彈現場，這次可以讓大家欣賞。

陳毓襄鋼琴獨奏會將於6月24日在台北國家音樂廳，6月25日在高雄衛武營音樂廳舉行。（編輯：張芷瑄）1110603