礦山藝術季攜手優人神鼓 金瓜石7/16起震撼演出

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表演藝術團體「優人神鼓」與2022礦山藝術季合作，7月16、17日將在金瓜石地質公園本山礦場，演出礦山版的「亙古以來」。（優人神鼓提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年6月11日

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市文化局今天表示，「優人神鼓」與礦山藝術季合作，將於7月16日、7月17日在金瓜石地質公園本山礦場演出礦山版「亙古以來」，以鼓、舞、祭儀，與自然環境及心靈對話。

新北市政府文化局今天發布新聞指出，2022礦山藝術季以「礦山結晶」為主題，蒐羅礦山的記憶、故事、文化與地景；今年結合表演藝術、地景藝術、時尚展演及文化行旅，與在地耕耘的表演藝術團體「優人神鼓」合作，將帶來真實的山林祭祀儀式演出。

「優人神鼓」創辦人劉若瑀表示，30多年來持續將大自然及生命探索積累的文化素養，轉化為表演藝術創作泉源。金瓜石地質公園本山礦場彷彿法國亞維儂藝術節的礦石劇場般同為礦脈遺址，遺址廢墟實際是寶地。

「優人神鼓」指出，礦山版的「亙古以來」表演內容呈現獨特肢體力與美，將樸實大自然的能量還於大地，在礦山山谷傳遞最安靜的心、最有力量的表演，為世界祈福，讓觀眾感受山林曠野間震撼的演出。

文化局表示，這次演出特別規劃接駁專車前往劇場，建議有興趣欣賞演出的民眾搭乘專車，到站後沿著海景步道行20分鐘，即可抵達劇場。（編輯：戴光育）1110611