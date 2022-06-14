鹿港龍山寺當彰化走讀藝術節舞台 激盪藝術新火花

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彰化縣文化局14日上午在鹿港龍山寺舉行「2022彰化走讀藝術節實驗劇場」記者會，宣告活動將於25日及7月2、3日登場，結合鹿港歷史場域、表演藝術及觀賞者，融合鹿港在地元素進行演出。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年6月14日

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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）彰化走讀藝術節實驗劇場6月25日登場，藝術團隊打破表演一定要進演藝廳演出的刻板印象，在鹿港日茂行、龍山寺等地點演出，將藝術表演融合在地元素，激盪藝術新火花。

彰化縣政府文化局今天上午在鹿港龍山寺，舉行「2022彰化走讀藝術節實驗劇場」記者會；縣長王惠美出席致詞時說，今年彰化走讀藝術節實驗劇場活動在6月25日、7月2日及3日登場，饕餮劇集、日日製作舞團及狂夢藝術3個表演團隊，結合鹿港歷史場域、表演藝術及觀賞者，融合鹿港在地元素進行演出。

狂夢藝術導演黃子溢致詞時說，藝術發生在生活當中，他們以鹿港溪為出發點，邀請不同領域的藝術家，以移動式當代馬戲演出，帶領觀眾成為演出角色的一部分，也呈現鹿港不同樣貌。

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饕餮劇集負責人林頎姍則指出，她們的演出以鹿港日茂行為起點，透過當代馬戲演出介紹鹿港郊行文化，從日茂行出發，一路演出到元昌行，藉由演出帶領觀眾「郊」遊，讓觀眾了解鹿港獨特的郊行文化。

文化局表示，彰化走讀藝術節採取實驗劇場形式，創造出各具特色的表演形式，改變以往的表演及空間形式，打破民眾看劇一定要進演藝廳的既有印象，今年負責演出的3個團隊將鹿港歷史場域、表演藝術及觀賞者3者結合，以創新實驗精神，融合鹿港在地元素，集結歷史、藝術與傳統文化，期盼為鹿港古都帶來獨特藝術火花。（編輯：陳仁華）1110614