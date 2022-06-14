手紋耆老湯瑞葉辭世 文化部長李永得感念

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）排灣族來義鄉傳統手紋（veci’nua lima）文化保存者湯瑞葉13日辭世，享耆壽93歲。文化部長李永得表示，感念湯瑞葉一生致力手紋文化保存傳承，文化部將會持續支持協助手紋文化的傳承與記錄工作。

文化部今天發布新聞稿表示，湯瑞葉女士1939年出生，自2021年8月30日經屏東縣政府公告認定為「排灣族來義鄉傳統手紋（veci’nua lima）文化」保存者。「手紋」詮釋著排灣族傳統社會階序倫理，受紋者經過部落同意，由部落宗長許可其在部落社會身分階序之對應圖紋進行刺紋。

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文化部表示，排灣族耆老手紋紋樣依照傳統刺紋方式刺在手背及手腕，對女子本身、家族、部落是一件非常慎重的事情，手紋伴隨其一生，代表著身分、責任與榮耀，也象徵著國家領域、部落人民、社會制度，蘊含整體社會規範體系，是排灣族群文化重要表徵。

文化部指出，屏東縣已登錄手紋文化資產的原住民族為來義鄉及泰武鄉排灣族部落，現有登錄保存者為7名，這個民俗具有其地區獨特性與殊異性，具傳承永續文化的價值意義。為保存這項民俗文化，文化部於今年1月7日核定屏東縣文化資產保護所辦理來義鄉及泰武鄉手紋保存維護計畫。（編輯：張芷瑄）1110614