日媒報導馬祖國際藝術島 讚「美術修復社會傷痕」

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（中央社記者王寶兒台北16日電）首屆馬祖國際藝術島今年4月閉幕，日本著名藝術雜誌「美術手帖」7月號國際藝術情勢單元中，以4頁篇幅專題報導馬祖國際藝術島，成為馬祖透過藝術島拓展國際能見度的重要指標。

日本「美術手帖」是亞洲最權威的藝術雜誌之一，1948年創刊以來，內容橫跨各個藝術領域，並報導日本與國際藝術世界最關注的話題，影響力涵蓋亞洲藝術界，也是全球藝術圈的國際讀物。

「美術手帖」今年7月號的World Report－Taiwan國際藝術情勢單元中，就以「照亮被遺忘在深處的記憶─修復社會傷痕的台灣美術」為題，共4頁篇幅報導馬祖國際藝術島，撰文者為曾於藝術島展期拜訪馬祖的作家栖來光。

「美術手帖」的專題報導中，談到台灣的轉型正義、言論自由等議題，並從戒嚴、戰地政務時期的角度報導馬祖國際藝術島，文中有提到聚落保存文化運動、老兵觀看坑道內藝術品的眼淚、以及梅石營區士軍官特約茶室女性議題等。報導更提到，文化藝術在台灣社會各地開花結果，以政治手段解決人權議題的同時，藝術也發揮了力量實現「修復的正義」，以溫和的方式治癒著社會。

針對日媒報導，文化總會副秘書長李厚慶回應，首屆馬祖國際藝術島，雖然在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下受國境管制影響，仍努力促成各國駐台使節參訪、東引及與那國島文化互動等國際交流；很高興這次馬祖能夠透過藝術島的視角，得到國際媒體的矚目，讓更多世人看見馬祖、認識台灣。

李厚慶表示，這也要歸功於專業的策展團隊辛苦創作出精彩且深具意義的策展內容，期待下一屆的馬祖國際藝術島，能在疫後順利邀請更多國際創作者登島創作並與在地共創。

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首屆馬祖國際藝術島由文化總會及連江縣政府共同舉辦，今年2至4月在馬祖四鄉五島推出，以近年數據相比，為馬祖創下海空運旅運的同期人次新高。室內展區共有2萬3000多造訪人次，總人次更逾3萬。

值得一提的是，馬祖國際藝術島是以10年為目標的文化治理縣政規劃，預計每2年舉辦一次藝術島，間隔年則舉行國際藝術創作交流及培力講座。首屆原定2021年秋季舉行，因國內COVID-19疫情警戒延至今年初，第2屆預計於2023年秋季登場。（編輯：屈享平）1110616