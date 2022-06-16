首座台灣研究資源中心 阿根廷揭牌

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（中央社記者邱祖胤台北16日電）全球第一個「台灣研究資源中心」，由國家圖書館與阿根廷國會圖書館合作，15日在阿根廷揭牌，雙方並透過越洋視訊進行簽約及交流。

根據國家圖書館今天發布的新聞稿，國家圖書館首度於拉阿根廷國會圖書館設立全球第一個台灣研究資源中心，由國家圖書館館長曾淑賢與阿根廷國會圖書館館長阿勒漢德羅（Alejandro Santa）簽署合作協議，揭牌及贈書儀式由駐阿根廷代表曹立傑代表進行。

曾淑賢致詞時引用阿根廷詩人波赫士（Jorge Luis Borges）的文句：「如果有天堂，天堂應該是圖書館的模樣。」曾淑賢表示，相信阿根廷國會圖書館正是在為阿根廷打造像天堂一般的圖書館。

曾淑賢表示，透過台灣研究資源中心，國圖將提供分享圖書資源、政府出版品及研究報告，有助阿根廷各界認識與了解台灣；台灣方面也將從阿根廷國會圖書館汲取各項寶貴經驗。

阿勒漢德羅致詞時表示，透過這次合作，阿根廷國會圖書館將協助國圖與中南美洲國家的圖書館展開合作與交流。

阿根廷國會圖書館主席、眾議員卡羅斯（Carlos Selva）致詞時表示，期待能從國圖的讀者服務、數位化理念與相關實務獲得啟發，也希望透過國圖提供的數位資源與實體資料，更加認識與了解台灣。（編輯：管中維）1110616