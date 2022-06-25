亞洲的地獄與幽魂展售票又暫停 預計晚間6時重啟

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台南市美術館推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，在臉書貼出展覽資訊及清代殭屍照片，引來大批網友關注。（圖取自facebook.com/TainanArtMuseum）

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」今天開展，場館擠爆，中午暫停售票，下午3時30分重啟售票，但因購票隊伍已堵進停車場入口，4時30分再停售，預定晚間6時再重啟售票。

南美2館「亞洲的地獄與幽魂」今天上午10時開展，購票進場者大排長龍，逼得館方限定4個展間觀展人數，每個展間50人，也就是一次最多200人同時在場，但未限制觀展時間。

不過，開展1小時，換票入場者已逾1000人，中午時分，實體票券和電子票賣出超過3000張，南美2館容留人數突破上限4000人；館方中午緊急宣布暫停票券販售。

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館方管制人流3小時後，下午3時30分重啟售票，人潮立刻湧進，館方表示，目前購票隊伍已堵住停車場入口，2樓即將圍一圈，以做為隊伍終點，下午4時30分停止售票，下次重啟售票時間是晚間6時。

台南市美術館和法國凱布朗利博物館（musee du quai Branly-Jacques Chirac,Paris）合作的「亞洲的地獄與幽魂」特展，今天起至10月16日在南美2館2樓展覽室E-H展出。（編輯：郭諭儒）1110625